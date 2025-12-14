Не си първото поколение българи, които ги мамят. Нашите родители бяха първите, след това нас

Писмо на един „смешен чичко“ до едно девойче от генерацията джен Зи

Мило дете,

Мислих да се обърна към теб с шеговита перифраза на един въпрос - „о, неразумний юроде, поради что се срамиш от българското си име“, но се сетих, че не гледаш телевизия, то наистина полза от нея никаква, особено от българо-езичните американски телевизии, не че т.нар. национална е по свят. Пък и фейсбук нямаш. Сигурно и книги не четеш и надали си чувала за Паисий. Той е още по-вехт и сигурно още по-смешен. На теб ти стига ТикТок и Инстаграм. От тях научваш всичко. И понеже знаеш всичко не разбираш езика, на който говорим ние чичковците и леличките, които понеже сме били млади в някакво далечно минало – ехе, през 90-те години на миналия век, говорим някакви странни, неразбираеми неща и сме ти смешни.

То вярно, че говорим на един архаичен български език, в който има много думички, които можеш да разбереш само ако си чел повечко книги. Но това не е модерно, пък и защо да затормозяваш главицата си. Нали има Инстаграм, там за секунди научаваш всичко най-важно – „рилчета, мимчета“, които като станат „вайръл“ еха! Всички ахкат и ги споделят. Много е яко нали?

Не ми се мисли, какво би казала за нашите родители, които са баби и дядовци, ако още са живи, но именно те са тези, които построиха съвременна България, онази лошата социалистическа България, заради които имаме пътища, язовири, все още имаме енергетика и електроцентрали и енергийна система, че интернетът без електричество не работи. Ти всъщност откъде знаеш колко е бил лош социализма? От Инстаграм ли? Или някой ти каза?

Но пък знаеш, че „европейското бъдеще“ е нещо много много хубаво. Би ли могла да обясниш кое му е хубавото и защо? Хубавия и охолен живот в по-богатите европейски страни ли? А, запитвала ли си се, как се постига? Дали всички хора в тези страни живеят охолно, по европейски? Бедност, безработица – чувала ли си ги тези думички? Знаеш ли какво значат?

Но знаеш, че когато България влязла в Европейския съюз, не ни било дадено „европейското бъдеще“. Мило девойче, това беше през 2007 година. Сигурно си била току що родена. Откъде знаеш какво ни е било дадено? Я, да те попитам, знаеш ли какво ни беше ВЗЕТО преди и след като влязохме? Знаеш ли цената, която платиха българите? Знаеш ли, че поне два милиона и половина наши съграждани бяха принудени да емигрират, за да търсят прехрана в чужбина?

Искате бъдеще в България. Прекрасно! И ние „смешните чичковци и лелки“ искаме вие, нашите деца и внуци да останете и се реализирате в България. Само, че има едно но … но за тази цел трябва да има икономика, която да ви осигурява добро заплащане. А то на свой ред е функция на това, къде сме в международното разделение на труда. Уф, май се увлякох и започнах да говоря смешни и неразбираеми неща. Извинявай. Ще ти го обясня по простичко. Няма как да получаваш високо заплащане ако се занимаваш с ниско квалифициран труд.

Ти нали се занимаваш с изкуство? Чувала ли си за Андрей Кончаловски? Режисьор е на филма „Влакът беглец“, май трябва да напиша американското му заглавие, та да ме разбереш – Runaway Train. Та този филм има няколко номинации за Оскар и Златна палма. Джон Войт игра главната роля. Та ако искаш да спечелиш пари, трябва да направиш нещо такова – филм или друго произведение, което хората да искат да купят скъпо и прескъпо.

Може би ще ти е интересно да изслушаш лекцията на същият Кончаловски за това що е изкуство. Вероятно ще ти помогне, защото разните там „инсталации, перформанси, хепънинги, асемблажи и други подобни безсилни и жалки опити за привличане на вниманието трудно могат да се нарекат изкуство. Това го казвам, ако мислиш, че предметите в галерията Тейт са изкуство. Колкото „Черният квадрат“ на Малевич.

Май, обаче, съветът ми е безполезен. Лекцията на Кончаловски е на руски, а ти този език го ненавиждаш. Защото така са ти казали. Всичко руско е лошо нали?

Лоши са и всички, които имат симпатии към Русия или поне така се говори за тях. Например Възраждане. Казваш, че трябва те всички да бъдат вкарани в затвора, заедно с Борисов и Пеевски. Защо? Били са заедно в управлението с тези двамата? Не, те са опозиция откакто са в политиката.

Виж Асен Василев и Кирил Петков, сериозно си другаруваха с въпросните Борисов и Пеевски, седяха му в скута, осакатиха Конституцията и сега заради тях пак и служебното правителство и изборите ще са в изгода на Пеевски.

Според теб големият „грях“ на Възраждане е, че са финансирани от Кремъл! И откъде го знаеш това? От Инстаграм ли? Доказателства? Не са ти нужни, на теб са ти казали. Теб не те интересува, че именно твоите кумири са финансирани от чужбина, а както знаем „който плаща, той поръчва музиката“. Но не, ти знаеш. На теб са ти казали, кои са добрите и кои са лошите.

В интервю при агент Богдан, се заричаш, че „Няма как да ни измамят или излъжат!“

Вас току що ви излъгаха. Не знам дали ти самата участваш в измамата. Не бих го изключил като гледам колко добре играеш ролята си.

Нищо, не се притеснявай. Не си първото поколение българи, които ги мамят. Нашите родители бяха първите, след това нас. Сега е ваш ред.

Ще попиташ, ама няма ли изход? Има – да започнете да четете, ама книги, а не Инстаграм и да мислите с главите си, а не с ТикТок.

В светите писания е написано – по делата им ще ги познаете. Та мило дете – гледай делата, а не „мемета“ и „рилита“.

О Кей ли си да започнеш да мислиш? А, може би и да четеш?

Твой „смешен чичко“.