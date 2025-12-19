Водещите на „Тази сутрин“ са безпристрастни журналисти, колкото аз съм безпристрастен анализатор

Още по темата: Деница Сачева за Мария Цънцарова: bTV незабавно да излезе с позиция 19.12.2025 14:36

Слави Василев

Свалянето на водещите на сутрешния блок на bTV от ефир е сериозна новина. И това ми дава повод да напиша нещо, което отдавна искам да кажа. Водещите на „Тази сутрин“ по bTV са безпристрастни журналисти, колкото аз съм безпристрастен анализатор.

Пристрастен съм към истината, към определена гледна точка за България и света, пристрастен съм по въпроса за войната и мира в Украйна и в света. Пристрастен съм към политическата арогантност, човешката глупост, прикрития мързел или откритото нехайство. Пристрастен съм към страшно много работи.

Да си пристрастен означава да имаш лична позиция, която по някакъв начин е повлияна.

Мария Цънцарова и Златимир Йочев - бил съм многократно при тях, за което им благодаря, и на тях, и на техните продуценти - бяха и те, повлияни.

Повлияни не бяха само те, повлияна е цялата телевизия. Повлияни, в различна степен, са и NOVA и БНТ. Повлияни са редакторите и продуцентите. Повлияни са сайтовете, журналистите та чак до коментаторите във Фейсбук, които са и те, сериозно повлияни.

Неповлиян е само глупакът.

Истината, неповлияна от нищо, освен от факти, е че всички публични говорители, журналисти, анализатори и политолози са повлияни. Истинският въпрос е кой от какво е повлиян?

Аз, например, повлиян от страстта си към истинста и уважението към зрителя, винаги съм заявявал и никога не съм крил, че съм повлиян от една определена гледна точка за света, от една определена визия за България, нейното минало и нейното бъдеще, повлиян съм от определена концепция за човешките отношения. Повлиян съм от възпитанието, което майка ми и баща ми са ми дали.

От тези си влияния върху мен и моят живот съм се сдобил с определени пристрастия, и на тяхна основа съм формулирал и дошлите по-късно собствени публични позиции.

Следствие на това, и за разлика от други мои колеги, аз съзнателно съм избрал да не съм повлиян в публичните си изяви от пари, почерпки, хонорари, пликове с благопожелания или каквито и да е други форми на материални облаги.

Та, целият въпрос е кой от какво е повлиян? И съответно кой, от каква позиция, защитава определени политици и партии? И съответно защо тях, а не други?

Може би пътят към един по-добър, по-толерантен, по-свободен и по-справедлив свят е всеки един от нас да си признае към какво е пристрастен и от какво е повлиян. И оттам същият да си признае, и ние да разберем, защо защитава определени личности, политици и партии.

Защото в крайна сметка беше видно, че водещите на “Тази сутрин” по bTV симпатизираха повече на ПП отколкото на МЕЧ.

И в това няма нищо лошо. Както аз симпатизирам повече на Радев отколкото на Борисов или Пеевски.

Единствената разлика в крайна сметка е кой се кичи с титлата „независим“. Защото независими няма. Има повлияни от възпитание, има повлияни от липса на възпитание, има повлияни от определени шансове или повлияни от липса на шансове.

Но неповлияни и безпристрастни няма. И спрете да смятате, че журналистите и анализаторите трябва да са безпристрастни.

А ако бях журналист, например, щях да питам всеки един анализатор, който поканя в студиото: „Вие от какво сте повлиян и към кого сте пристрастен?“. Публичният дебат би бил много по-интересен.

Пожелавам Весели празници. Искам да благодаря на всеки един, който през 2025г. ми е протегнал ръка, коментирал под мой пост, или изпратил покана за приятелство. Изпитвам истинско вълнение от общуването с Вас тук.

И бъдете пристрастни към добротата, истината и обичта между хората. Без нея животът губи смисъл.