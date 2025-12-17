Най-истеричавите войнолюбци, тези, които с пяна на уста настояват войната в Украйна да не спира, не са нито в Москва, нито в Киев, нито дори във Вашингтон. Това са ръководителите на Европейския съюз и на някои от големите европейски държави. Урсули, каи, мерцове, стармъри...Тези и други подобни лица са загубили всякаква връзка с реалността. След като даже американската администрация им каза, че се държат неадекватно и става ясно, че няма как да разчичат на Вашингтон за реализиране на болезнените си фантазии, в момента те са напрегнали всичките си силици, за да откраднат замразените руски активи.

Само така могат да продължат да финансират режима в Киев и да внушават на Зеленски, че има смисъл да продължава войната. Но дори е да успее тази кражба, само с пари не може да се води война. Добре, ще стигнат за месеци, дори за година, а после? Изобщо с всеки изминал ден се убеждавам, че няма по-ограничени хора от тези.

Една ръководна идиотска мисъл движи всичките им действия. Мечтата им е да разрушат Русия. И даже когато и на силно критичните към Москва хора им е ясно, че това няма как да стане, урсулите и мерцовете продължават с неадекватните си послания. Готови са на всичко, дори и на разрушаването на Европа в името на реализацията на безумните си фантазии.