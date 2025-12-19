„Кой не скача е дебел“ – скандира възбудено тълпата от ярки фигури на ППДБ и баш… Асен Василев. Друс, друс… Но нали корупцията, а не визията на Пеевски, предизвика гнева на хората? С това ли заглавичкват генZ-етките? И те ви се вързват?

Сериозно ли?

Никой от ППДБ, които вече откраднаха протеста, не обели и дума за директора им на училище, организирал инсталиране на камери в тоалетните, за да се събират снимки на деца. Нито дума. Нито осъждане. Мълчанието им знак на съгласие ли е?

Сериозно?

ППДБ мълчат и за вандалските прояви по улиците на София снощи. За нападенията срещу полицаи. Пак ли „агитки“ са виновни? Само си представете как медиите на жълтопаветниците щяха да реагират, ако това го бяха направили протестиращите срещу еврото. Заглавия от типа:

„Марионетки на Кремъл извършват преврат срещу европейската власт в България“ нямаше да слизат от сайтовете и новините.

Значи ли това, че ППДБ одобряват вандализма? С вандалщина ли заявяват претенция за властта? Сериозно ли?

И дума няма от ППДБ за кмета им Терзиев. Онзи, който до вчера „се бореше“ с „MAFIQTA“ и офертите ѝ за сметосъбиране заради високите цени, а после клекна на тези на БКС–Чистота за почти същата сума. Какво ни признава с това? Той и до днес мълчи дали не е проспал сроковете за обществените поръчки и дали затова София заприлича съвсем на гето. Но тук не е Москва. Не го забравяйте!

Според него столицата нямало да бъде заложник – явно на MAFIQTA.

А на него? Това ли е предизборното обещание на ППДБ – за всяка тяхна невнятна политика да се сочи MAFIQTA?

Сериозно ли?

ППДБ, като сте яхнали протеста, отговорете на тези въпроси, вместо да се друсате по площадите. Има още десетки, даже стотици други на които мълчите.

Оглушително при това!

Подкрепям всеки справедлив протест, воден от хора с реален потенциал да бъдат алтернатива. Но днес открадналите протеста до вчера сърбаха “мазно турско кафе” на бедрото на Пеевски.

Те ли са алтернативата?

Сериозно ли?