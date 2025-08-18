Илиан Илиев взе Десподов за старта на световните квалификации

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026. На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

В разширения състав попада капитанът Кирил Десподов, който продължава да лекува контузия. В списъка е и нападателят на втородивизионния китайски Нантон - Алекс Колев.

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.