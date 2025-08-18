Спорт по телевизията

Автор: Труд
Футбол БГ

19.00 Септември – Добруджа Диема спорт

19.00 Швайнфурт – Фортуна Диема спорт 2

19.00 Динамо (Дрезден) – Майнц Диема спорт 3

19.00 Пройсен (Мюнстер) – Херта Нова спорт

19.30 Специя – Сампдория МАХ Спорт 3

20.00 Спортинг – Кордоба МАХ Спорт 2

21.45 Рот-Вйс (Есен) – Борусия (Дортмунд) Диема спорт 3

22.00 Елче – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Лийдс – Евертън Диема спорт 2

22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

22.15 Торино – Модена МАХ Спорт 3

22.15 Жил Висенте – Порто РингАрмва

01.30 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1

