Илияна Йотова: Продължавам и занапред да работя със същата сила, кураж и разум

Президентът Илияна Йотова благодари на Румен Радев (държавен глава в периода 2017-2026 г.) за деветте години съвместна работа. "Благодаря, че девет години бяхме заедно и спазихме най-важния си обет, който си дадохме още 2016 година – да работим само в интерес на българските граждани с отговорност към българската Конституция“, каза Илияна Йотова, цитирана от прессекретариата на президентската институция.

Йотова заяви, че ще продължава и занапред да работи със същата сила, кураж и разум "за нашата България".

Румен Радев ѝ благодари за професионализма, всеотдайността и екипната работа в президентството в интерес на българските граждани.

По-рано днес подалият оставка Радев излезе през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която стана първата жена президент на страната.

Преди това Конституционният съд прекрати правомощията на Радев като държавен глава поради подадената от него оставка.