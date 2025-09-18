Какво казал катаджия на сина си двойкар?

Катаджия се връща от работа и веднага след него се прибира синът му.

- Документи за проверка!

- Синът вади бележника. Поглежда го баща му – отгоре до долу двойки, но и 20 лв.

- На тати отличника! - казал с умиление.

***

Мъж имал рожден ден. Вечерта жена му се прибрала, извадила един копринен плат - два метра, и му го подарила с любов.

- Виж, мъжо, купила съм ти плат, за да си ушиеш вратовръзка.

- О, та този плат не е ли много за вратовръзка? - учудил се съпругът.

- Не се притеснявай, скъпи, ако остане, ще си ушия рокля.

***

Един мъж заминава в командировка и казал на жена си.

- Сийке, като замина, ако ми изневеряваш, поне взимай пари за това, щото и без това нямаме много.

- Добре бе, Иване.

След 2 седмици Иван се прибира и вижда чисто нов Мерцедес пред входа. Качва се в апартамента си и се хваща за главата - има чисто ново обзавеждане.

- Сийке, от къде тия работи, ма?

- Ми, Иване ти нали ми каза, че като ти изневерявам да взимам пари?

- Ама, ти и 50 стотинки не струваш

- Че аз по повече не сам им искала.

***

Гражданино, защо шофирате пиян?

- Жената роди.

- Ааа... какъв е този труп в багажника?

- От него роди.

***

Разговор между приятелки (блондинки):

- Миналото лято ходих на екскурзия в Австралия. Сега ще ходя на Хаваите.

- Аз пък ходих на околосветско пътешествие, но не ми хареса и сега ще ходя другаде.

***

- Уважаеми пътници,

говори капитанът на самолета. Вече можете да свалите предпазните колани. Няма да ви помогнат...

***

- По какво се отличават „джендърите“ в Шотландия?

- Облечени са с панталони.

Блондинка пита мъжа си:

- Какво е това опашна кост?

- Това е краят на гръбначния стълб.

- Странно... При мен там е главата.

***

Богата тъща отива при зет си и му казва.

- Ето ти сто хиляди лева. Прави, струвай, искам да ми направиш пищно погребение.

На другата сутрин зетят събужда тъща си и казва:

- Изпълних всичко както ми нареди. Прави, струвай, погребението е днес в 12.00 часа.

***

Техника за съкращаване материала за учене:

- Това няма да се падне...

***

Една новобрачна двойка си дали обет, че през следващите 3 години могат да си изневерят само 3 пъти. Изминали трите години и мъжа и жената седнали на вечеря, за да споделят своите изневери.

Пръв започнал мъжът:

- Скъпа, аз ти изневерих само два пъти. Първият с твоята най-добра приятелка, а вторият със секретарката на шефа.

Жената тогава му отговорила смирено:

- Скъпи, аз ти изневерих само веднъж... с футболния отбор на града.