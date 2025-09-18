Какво казал катаджия на сина си двойкар?

Катаджия се връща от работа и веднага след него се прибира синът му.
- Документи за проверка!
- Синът вади бележника. Поглежда го баща му – отгоре до долу двойки, но и 20 лв.
- На тати отличника! - казал с умиление.
***
Мъж имал рожден ден. Вечерта жена му се прибрала, извадила един копринен плат - два метра, и му го подарила с любов.
- Виж, мъжо, купила съм ти плат, за да си ушиеш вратовръзка.
- О, та този плат не е ли много за вратовръзка? - учудил се съпругът.
- Не се притеснявай, скъпи, ако остане, ще си ушия рокля.
***
Един мъж заминава в командировка и казал на жена си.
- Сийке, като замина, ако ми изневеряваш, поне взимай пари за това, щото и без това нямаме много.
- Добре бе, Иване.
След 2 седмици Иван се прибира и вижда чисто нов Мерцедес пред входа. Качва се в апартамента си и се хваща за главата - има чисто ново обзавеждане.
- Сийке, от къде тия работи, ма?
- Ми, Иване ти нали ми каза, че като ти изневерявам да взимам пари?
- Ама, ти и 50 стотинки не струваш
- Че аз по повече не сам им искала.
***
Гражданино, защо шофирате пиян?
- Жената роди.
- Ааа... какъв е този труп в багажника?
- От него роди.
***
Разговор между приятелки (блондинки):
- Миналото лято ходих на екскурзия в Австралия. Сега ще ходя на Хаваите.
- Аз пък ходих на околосветско пътешествие, но не ми хареса и сега ще ходя другаде.
***
- Уважаеми пътници,
говори капитанът на самолета. Вече можете да свалите предпазните колани. Няма да ви помогнат...
***
- По какво се отличават „джендърите“ в Шотландия?
- Облечени са с панталони.
Блондинка пита мъжа си:
- Какво е това опашна кост?
- Това е краят на гръбначния стълб.
- Странно... При мен там е главата.
***
Богата тъща отива при зет си и му казва.
- Ето ти сто хиляди лева. Прави, струвай, искам да ми направиш пищно погребение.
На другата сутрин зетят събужда тъща си и казва:
- Изпълних всичко както ми нареди. Прави, струвай, погребението е днес в 12.00 часа.
***
Техника за съкращаване материала за учене:
- Това няма да се падне...
***
Една новобрачна двойка си дали обет, че през следващите 3 години могат да си изневерят само 3 пъти. Изминали трите години и мъжа и жената седнали на вечеря, за да споделят своите изневери.
Пръв започнал мъжът:
- Скъпа, аз ти изневерих само два пъти. Първият с твоята най-добра приятелка, а вторият със секретарката на шефа.
Жената тогава му отговорила смирено:
- Скъпи, аз ти изневерих само веднъж... с футболния отбор на града.