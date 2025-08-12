Как биха изглеждали границите на Украйна при прекратяване на войната с Русия?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да „размени“ земя, за да се споразумее за споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Все още не е ясно какво точно има предвид американският лидер, а украинският му колега изглежда неохотен да приеме каквато и да е сделка, изискваща от Украйна да се откаже от територия.

„Украинците няма да дарят земята си на окупатора“, каза украинският президент през уикенда.

В допълнение към Крим, който беше анексиран от Русия през 2014 г., има четири територии, които вероятно ще бъдат включени в преговорите: Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон.

Но каква сделка има предвид Тръмп? И ще я приеме ли Путин?

Европейското предпочитание

Европейските страни смятат, че всяко прекратяване на огъня трябва да се основава на настоящата фронтова линия с дължина 680 мили, която остава до голяма степен статична, откакто руските сили бяха отблъснати след първоначалното нахлуване през 2022 г., въпреки контраофанзивите на Украйна.

Руските войски обаче продължават да напредват в източната част на Украйна и Путин може да не е склонен да спре офанзивата си. Например, той е близо до обкръжаване на град Покровск, който отдавна е цел. Дори малки териториални придобивки могат да изложат логистиката и снабдителните линии на Украйна на риск от атаки от руски дронове FPV (изглед от първо лице).

Цената на Путин за прекратяване на огъня

Двете области Донецка и Луганска са известни общо като Донбас. Боевете там се водят от 2014 г. Украйна почти е загубила целия Луганск, но все още контролира една трета от Донецк.

Твърди се, че Путин е посочил цената си за прекратяване на огъня като целия Донбас, което би означавало Украйна да се откаже от укрепените си отбранителни позиции в Донецк, оставяйки го уязвим за по-нататъшни атаки.

Отстъпки от Киев

През 2022 г. Путин подписа декларации за анексиране на цялата Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Руските войски никога не са контролирали град Запорожие и бяха изтласкани от Северен Херсон по време на контраофанзива през 2022 г. Но с напредването на руските войници, Путин може да поиска допълнителни териториални отстъпки от Украйна като цена за мир и да се опита да претендира за всичките четири провинции.

Предложението за „размяна на земи“

Президентът Тръмп многократно е настоявал, че всяко споразумение за прекратяване на огъня ще включва „размяна“ на земи. Той казва, че Русия е окупирала някои първокласни „имоти на брега на океана“ и иска „да се опита да си върне част от тази територия“.

Това може да включва търговия, при която Путин получава целия Донбас в замяна на връщането на части от Херсон на Украйна. Това обаче изглежда много малко вероятно.

Една от първоначалните причини на Путин за нахлуването в Украйна беше да установи сухопътен мост към Крим чрез превземане на Херсон.