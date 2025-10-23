Как да разпознаем онлайн измамите и да се предпазим от тях

България е домакин на най-мащабната конференция на Европол, посветена на онлайн престъпността. Стотици експерти от цял свят обсъждат основните дигитални заплахи – от продажбата на фалшиви стоки като медикаменти, хранителни добавки, козметика и електроника, до незаконното разпространение на музика и филми, финансови измами и кражба на лични данни.

Киберекспертът Любомир Тулев обясни по Nova News, че измамите могат да се разделят в две основни групи – насочени срещу бизнеса и срещу потребителите. Според него едно от най-разпространените киберпрестъпления у нас е т.нар. „сменен IBAN“.

„Това е престъпление, при което двама хакери успяват да компрометират пощенската кутия и да сменят IBAN-а при проформа фактурата. По този начин средно по 3-4 компании в България стават жертви на такова престъпление. Сумите са различни – между 1000 и 17 млн. лева“, обясни експертът.

Друго често срещано престъпление е „искане на откуп“, при което хакери криптират информацията на компютрите на засегнатите бизнеси и изискват заплащане, за да отключат данните.

Най-голямата заплаха за обикновените интернет потребители е свързана с т.нар. атаки чрез социално инженерство.

„Фишинг имейли могат да бъдат комбинирани със SMS, гласови обаждания, дийпфейк видеа и гласови записи на известни личности“, посочи Тулев и подчерта, че „хакерите стават по-добри, а потребителите все още не са така добре обучени“.

Любомир Тулев даде няколко практични съвета за предпазване от измами онлайн:

- Ако потребител получи мейл, който го информира за спечелена награда, нека си зададе въпроса дали наистина е участвал в такава томбола и как е възможно да печели, без да участва.

- Ако се твърди, че писмото идва от онлайн магазин, но домейнът (името в URL адреса) е различен – това е сигурен признак за измама. Проверявайте винаги дали сте на официалния уебсайт.

- Използвайте онлайн плащания и предплатени виртуални карти. При покупки в интернет най-сигурният вариант е плащане с виртуална дебитна карта, заредена с ограничена сума. Така дори при компрометиране на картата хакерът няма достъп до цялата банкова сметка.

- Използвайте силни, уникални пароли и не ги споделяйте с никого.