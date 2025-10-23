Утре пускат движението в ремонтирания участък от магистрала „Тракия“ в област София

Утре - 24 октомври, в следобедните часове се очаква да бъде възстановено движението в двете платна на автомагистрала „Тракия“ в участъка между 24-и и 33-и км. Днес завършва ремонтът в платното за Бургас на близо 10-километровата отсечка, съобщиха от АПИ. В момента се извършват довършителни работи и утре ще се пусне движението по обновеното трасе, което е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.

В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км утре около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. В момента се полага пътната маркировка и след завършването й трафикът ще преминава без ограничения. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.

В още два участъка на АМ „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

За повишаване на безопасността при интензивния трафик всеки петък до края на октомври от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 тона в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на АМ „Тракия“ в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/.

В неделя от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 тона само в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове МПС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.