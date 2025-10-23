Решение за боклука на София - идната седмица (Обзор)

Кметът Васил Терзиев обеща край на практиката договори за сметосъбиране в няколко района на София да изтичат в рамките на няколко месеца

От опозицията прогнозират нова криза

Общинската “Софекострой” поема “Люлин” и “Красно село”

Комисията по обществената поръчка за сметосъбирането в София е на финален етап от изготвяне на доклад и решение, което ще бъде представено идната седмица. Това съобщи кметът Васил Терзиев. Пред Столичния общински съвет той представи план за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в София.

Планът включва не само овладяване на кризисната ситуация в “Люлин” и “Красно село”, но и намеренията на администрацията за по-дългосрочни реформи в системата.

Терзиев отчете, че в район “Красно село” работи 1 голям сметосъбиращ камион, подпомогнат от 3 малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни зони и 1 камионче от район “Слатина”. Един екип на ОП “Паркове и градини” е насочен към събиране на едрогабаритни отпадъци в района.

В “Люлин” са мобилизирани 4 големи сметосъбиращи камиона за основните маршрути, както и 1 камионче на ОП “Паркове и градини” за едрогабаритни отпадъци. Допълнително е осигурен 1 камион, който разнася 4-кубикови контейнери за битов отпадък. За справяне с натрупванията на ул. “Житница” продължава работа 1 товарач с щипка, подпомогнат от мултилифт за бързо извозване. На “Житница” са поставени и 3 празни контейнера за облекчаване на натоварването. Екипите работят по наряди, като приоритет остава пълното възстановяване на нормалния ритъм на обслужване.

Планът, представен от кмета на столицата, предвижда по-гъвкаво и устойчиво управление на договорите.

Васил Терзиев подчерта, че една от основните цели на администрацията е да се прекъсне практиката договори за сметосъбиране в повече от няколко района на София да изтичат в рамките на няколко месеца. “Това ще даде възможност за по-гъвкаво управление, ще намали риска от административен вакуум и ще гарантира, че услугата към гражданите няма да бъде прекъсвана”, посочи кметът.

Той съобщи, че зона Шеста (“Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”) ще бъде възложена на “Софекострой” ЕАД, чийто принципал е Столичният общински съвет. Кметът подчерта, че очаква от ръководството на общинското дружество: конкретен план за изпълнение на поетите ангажименти; изготвяне на бизнес план за дейността в зоната; ясно разписани срокове и етапи на изпълнение.

Предстои и подсилване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Още през март е внесено предложение за увеличаване на щатните бройки в предприятието, което очаква разглеждане от ресорната комисия на СОС.

От опозицията прогнозираха, че предстои нова криза с боклука на София - този път по-голяма и по-непреодолима. До края на годината изтичат договорите в още 17 столична района. Обществената поръчка не е прекратена, нови договори не са сключени, а без финализиране на тази поръчка не може да се премине към пряко договаряне с фирми за почистване на София, коментира шефът на групата на БСП в СОС Иван Таков.