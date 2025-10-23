Въвеждат един билет за влак, автобус и градски транспорт

Подготвят Закон за обществения транспорт

Сменят разписания на междуградски автобуси

Готов е новият Закон за обществения транспорт, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на среща с кметове от общините в Русенска област, организирана от областния управител Драгомир Драганов. Новият закон предвижда изграждането на Национална транспортна схема, която ще се базира на реални данни за пътникопотока.

Водеща роля ще има железопътният транспорт, а графиците на автобусните линии ще бъдат съобразени с жп разписанията. Другият ключов елемент е въвеждането на единен електронен билет, който ще важи за автобус, влак и градски транспорт в градовете, включени в интегрираната система.

“Ние сме длъжни да осигурим удобен обществен транспорт за всички български граждани, независимо колко малко и отдалечено е населеното място, в което живеят. Ще се въведе принципът за минимум три курса дневно - сутрин, обед и вечер, а при по-голямо натоварване ще се осигуряват допълнителни линии”, заяви Караджов.

От данните към момента става ясно, че в малките населени места все по-често няма желаещи превозвачи да обслужват автобусните линии, а причината е ниската натовареност и липса на икономически интерес. “Това вече е масово явление и показва дефект в сегашната система”, подчерта министър Караджов. Реформата е планирана за период от три години, като стартира от 1 януари 2026 г. Очакванията са, че с нейното въвеждане ще се гарантира достатъчно и удобно транспортно обслужване в цялата страна, с централна роля на железопътния транспорт.

“Разбрахме се с кметовете, че първо ще предоставим проекта на закона на сдружението на общините, както и на всички професионални организации. Ще го обсъдим и едва след като сме се разбрали по всички въпроси, ще внесем документа в Министерския съвет и след това в Народното събрание”, заяви министър Гроздан Караджов.