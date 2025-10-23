Нуждаем се от преки въздушни линии между България и Виетнам, каза лидерът на Виетнамската компартия в София

Българските граждани вече могат да пътуват безвизово до азиятската страна

"Има нужда от развиване на транспортните връзки между България и Виетнам", каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам при откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.

То Лам посочи, че е необходимо откриването на преки въздушни линии между двете страни, особено между Ханой и София. Той отбеляза, че от 15 август тази година българските граждани вече могат да пътуват безвизово до Виетнам с цел туризъм за период до 45 дни. То Лам посочи, че са наблюдавали съществен ръст в туристическия поток към Виетнам и интерес от бизнеса.

"България има изключителен успех в развитието на науката и технологиите, което се вижда в производствените процеси", каза То Ламм цитиран от БТА.

Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия припомни приетата по-рано днес декларация за издигане на отношенията между България и Виетнам до ниво стратегическо партньорство. Това не е просто декларация, а крайъгълен камък, отварящ нова глава в двустранните ни отношения с нови планове, пътни карти и амбиция за оползотворяване на възможностите.

Пожелавам ви през 2026 г. да станете отговорен член на еврозоната и да продължите с приноса си за Европа и света, каза още То Лам. Само няколко страни в света имат такава голяма общност, говореща български, каквато имаме във Виетнам. Това е съществено предимство, посочи той.

"Виетнам е в Златната ера на нашето население с много млади хора и много способни", отбеляза То Лам.

Бизнес форумът е организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в партньорство с Агенцията за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA). Той има за цел да насърчи контактите и да представи перспективите за сътрудничество и установяване на партньорство между български и виетнамски компании.

То Лам е на посещение в България по покана на президента Румен Радев. Визитата е в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Посещението в страната ни е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.