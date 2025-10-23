Нова рибна борса в бургаския кв. "Победа"

Община Бургас ще изгради защитена лодкостоянка в квартал „Победа“. Там няма пристан за малки лодки, а такъв е необходим. Според плана, съоръжението ще бъде на обща площ от 25 757 кв.м. Ще има административна сграда, работилница, където морските съдове ще се ремонтират и най - важното - рибна борса.

Риболовците край Бургас са много. В града също любители вадят много риба. С направата на борса, те ще имат възможност и да продават. Купувачите пък ще са сигурни, че вземат пресни морски дарове, извадени директно от лодките. До момента, в Бургас най - голямата рибна борса е на пазара "Краснодар", като из града има и няколко по - малки. Но борса за риба, която е буквално до лодките на морските вълци няма.

Проектът за новата лодкостоянка предвижда изграждането на ледогенератор и паркинг за автомобили и колесари, сух док за лодки, и КПП.

Тя ще бъде с капацитет за 275 лодки, а средствата за изграждането ѝ се осигуряват от Инвестиционната програма за общински проекти на МРРБ, съобщават от Община Бургас.

Всичко това става възможно, след като на Общината бе предоставено безвъзмездно право на строеж върху имот – публична собственост.

Ще бъдат изградени 4 плаващи понтонни пристана за домуване на лодките на вода с дължина от 108 метра. Всеки ще се състои от 9 съоръжения с дължина от 12 метра. Част от съоръженията ще бъдат закотвени и при необходимост ще могат да се местят.

Предвидени са също така рампа, Г-образен кран с товароподемност 10 тона осигуряващи пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности и др.

В зоните за прикрепяне на плавателните съдове към кея, ще бъдат поставени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще има също така бензиностанция от контейнерен тип с 2 места за зареждане на лодките с гориво. Предвидени са и места за зареждане и на тези лодки, които са с електрически двигатели.



