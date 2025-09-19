Как шофьорите да преборят глобите за средната скорост

Приложенията в смартофона на А1 и Waze дават решение за „нормалните“ зад волана

Тол камерите на АПИ вече снимат в 14 отсечки

Тестове показват, че противодействието работи

Българският шофьор с неговия автомобил вече станаха обект на засичане на средна скорост - нещо, което отдавна се случва с колегите му в други европейски страни. От 7 септември влязоха в сила над 100 промени в Закона за движение по пътищата, като най-важните от тях са свързани с измерването на средна скорост в отделни отсечки. За целта се използват стационарните камери на тол системата. От 7 май 2026 година средна скорост ще могат да засичат и камерите от общинското видеонаблюдение.

Засичането започна в 11 участъка на магистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“, Северната скоростна тангента на София, като в следващите дни бяха добавени още 3 на магистрала „Марица“. Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да бъде поздравена за решението да публикува пълен списък на местата, където засичат камерите на тол системата, а не продължава като милиционерите по душа от КАТ да крие тази информация от своите сънародници, да клечи в храстите край камерите, да патрулира са небрандирани автомобили и като социалистическия герой на тихия фронт Авакум Захов да лови диверсанти.

Глобите за превишена средна скорост са същите като за превишена моментна скорост, като з пормените в закона бяха въведени някои „екстри“. Например - при три и повече нарушения в рамките на една година глобата се умножава по три. Или - при движение с над 50 км/ч от разрешената скорост извън населено място, книжката се взема за 2 месеца.

Но - всяко действие на държавата за контрол върху нейните граждани, има и противодействие, което може да ги спаси да търпят нарушения и глоби, стига това противодействие да е равно по големина и противоположно по посока. В случая със средната скорост спасението е в мобилните приложения, които всеки може да свали на смартфона си ида следи в реално време дали не е настъпил малко по-силно педала на газта.

“Моята средна скорост” в А1

Най-голямата телекомуникационна и водеща технологична компания в България А1 първа предложи практично решение - функцията „Моята средна скорост“ в приложението Моят А1. Това е дигитален инструмент, създаден не просто като допълнителна екстра, а като реална помощ за шофьорите. С него потребителите вече могат да разчитат на точна информация в реално време, която носи спокойствие, увереност и възможност за по-безопасно шофиране. Разбира се, че хулиганите на пътя трябва да бъдат снимани и глобявани, да им се вземат книжките и да не се пречкат на останалите „нормални“ участници в движението. Тоест -п дори да си свалят приложението, ако не им свети червената лампичка - по-добре до ходят на ремонт.

С представянето на „Моята средна скорост“ А1 изпревари утвърдени глобални приложения като Waze и въведе услуга, която изчислява средната скорост в реално време. Това е ново ниво на дигитални решения, които не просто допълват шофирането, а реално променят начина, по който водачите се ориентират и предпазват от глоби.

Как работи приложението в Моят А1

Приложението Моят А1 може лесно да се използва от всеки шофьор сред клиентите на компанията. При навлизане в зона за контрол на средната скорост системата автоматично засича началната точка на отсечката и стартира изчисляването на данните. От този момент нататък водачът получава на екрана динамична информация, която се обновява в реално време. Приложението показва няколко ключови параметъра: текущата скорост, средната скорост от началото на отсечката, оставащото разстояние и времето до края на контролирания участък. Допълнително се визуализира и препоръчителна скорост, с която да се движите, за да избегнете нарушения. Така шофьорът има ясна картина на ситуацията и може да прецени как да управлява по-безопасно и спокойно.

Ако средната скорост бъде превишена, приложението реагира моментално - надписът на дисплея се оцветява в червено като категоричен визуален сигнал. Дори извън зоните със средноскоростен контрол функцията остава полезна, защото продължава да показва актуалната ви скорост. Това я превръща в своеобразен дигитален спидометър, достъпен винаги, когато телефонът е пред вас с включето приложение Моят А1.

Реален тест

Сайтът „Caldata.com“ представи реален тест как работи приложението на А1 като използва южнокорейски автомобил KGM Actyon на отсечката Чепинци - Илиянци, където тол камерите следят Северната скоростна тангента на София. В момента, в който шофьорът преминава началната точка на отсечката, приложението реагира и започна да отчита данни. Той вижда на екрана както текущата скорост, така и средната, която се променя динамично в зависимост от стила на шофиране. Всяка секунда данните се обновяват - ако натисне повече газ, числата бързо се покачват, а когато намалява, средната скорост постепенно спада. Усещането е, че системата следи в реално време всяко движение на автомобила.

Шофьорът решава да изпробва какво ще се случи при превишаване на допустимата средна скорост. Приложението реагира мигновено - надписът става червен, а визуализацията категорично подсказа, че се движа по-бързо, отколкото е позволено. Изводът - „Моята средна скорост“ се усеща като „навигатор на закона“ - дигитален помощник, който не просто подсказва, а реално изчислява и следи дали шофьорът спазва правилата. А това му носи спокойствие зад волана и му дава увереност, че контролът е в негови ръце, а не в ръцете на невидимите камери и невидими катаджии.

Практически особености и ограничения

За да работи коректно, приложението „Моята средна скорост“ трябва да бъде стартирано още преди навлизането в контролирания участък. Ако шофьорът го отвори едва след началната точка, системата няма да отчете данни, защото не е регистрирала старта на отсечката. Също толкова важно е и преминаването през финалната точка - само така приложението може да изчисли коректно средната скорост. Не бива да се затваря приложението по време на движение, тъй като при това данните се губят и засичането прекъсва. Водачът обаче може спокойно да го минимизира - функцията продължава да работи във фонов режим и информацията остава достъпна при всяко връщане на екрана. Настройките и активирането са предвидени единствено при спрян автомобил, което е логично решение за безопасност.

Най-сериозното ограничение в настоящата версия е липсата на звуково предупреждение при превишаване на скоростта. Всичко се визуализира на дисплея, който трябва да бъде поставен пред водача, за да може да се следи. Това е моментът, в който удобството се сблъсква с реалността - информацията е точна и полезна, но за пълно спокойствие би било добре да бъде допълнена и с гласова сигнализация.

Сравнение с конкуренцията

Най-близките алтернативи, които шофьорите използват масово - Waze и Google Maps - разчитат основно на предупреждения за наличие на камери или полицейски патрули. Те засега не сигнализират при навлизане или излизане от контролирана зона и не изчисляват реалната средна скорост на водача. Това често оставя шофьорите в неведение дали се движат в рамките на позволеното, особено при по-дълги отсечки.

Тук именно „Моята средна скорост“ прави голямата разлика - тя не просто маркира, а динамично пресмята скоростта, показва оставащото разстояние и дава препоръки как да избегнете нарушение. Така приложението на А1 превъзхожда глобалните конкуренти в конкретен, но ключов аспект, който носи реална стойност за шофьорите.

Ограничения и предупреждения

Както всяко дигитално решение, и „Моята средна скорост“ има своите ограничения. Точността на данните зависи от GPS сигнала, който може да бъде нарушен в тунели, при лоши метеорологични условия или проблеми с устройството. В такива ситуации информацията може временно да липсва или да не е напълно коректна, което е важно да се има предвид.