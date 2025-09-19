Кой иска днес да си вдига замрялата икономика с военни поръчки?

Пуделите на заплата за едните 30 сребърника са готови да продадат майка, баща и родина

Да мислиш и говориш различно от либералния естаблишмънт в САЩ се наказва с куршум. Кърк, Тръмп, Фицо в Словакия, Бабиш в Чехия и други, несъгласни с лудостта, са публично отстрелвани.

Пуделите на заплата от американската демократическа партия у нас обаче се ползват с доволна свобода на словото.

Без дори да се замисля какви небивалици дърдорят, за едните 30 сребърника са готови да продадат майка, баща и родина. Да ни хвърлят в бездната на войната и мизерията, без капчица покаяние и срам! Да ни въвлекат в невъобразим конфликт, който не просто не е неизбежен, а е тотално ненужен!

Казано му е на човечеца: „излизаш и със стопроцентова сигурност казваш, че войната е едва ли не неизбежна“.

Промиваш мозъци, настройваш, сееш страх! (Ето кой наистина сее страх, либералстващи хунвейбини!)

„Русия се готви усърдно за война срещу НАТО. Въпреки това всички анализи сочат, че силите на НАТО и ЕС в Европа превъзхождат руските с около 3 до 3,5 пъти. Не мога да кажа „ще нападне“, но е напълно възможно. Подготовката показва, че Путин и неговите генерали ще се опитат да тестват единството на НАТО чрез атака срещу малка държава. Това са трите балтийски държави. И нашата също, макар че трябва да минат през Румъния или да направят десант през Черно море. Малките държави сами не могат да се справят с огромна руска армия.“

Добре де.

Как пък тоя експерт не предвиди войната в Украйна, например? Беше ясно и за децата (лично аз година по-рано в БТВ заявих, че войната е неизбежна и имам видео), че враждебен за Русия военен съюз какъвто е НАТО в Украйна (през която бяха влезли Наполеон и Хитлер) няма да как да не застраши руската сигурност.

Хора, „търсете парите“. Просто е.

Каква точно е ползата за Путин от фалирала и бедна на ресурси Европа. М? Каква? Територия ли няма Русия?! Най-голямата територия в света имат руснаците.

Стратегически суровини и полезни изкопаеми ли нямат? Или пак са първи в света.

Ето защо е крайно нелепо да се правят аналогии навремето с Хитлер, който действително търси „жизнено пространство“ и ресурси - пак ще пишем двойки и по история, и по география, и по геология и по икономика!

Други въпроси по-скоро изникват. Кой иска днес да си вдига замрялата икономика с военни поръчки? На кого му падат правителствата като гнили крушки, докато народът е на улицата и ломи и громи? Кой има огромни дългове, които не може да плати, освен с убийствени данъци и инфлация. Кои народи са клани като агнета от мигранти, чиито земи са унищожени и бомбардирани покрай износа на демокрация?

Cui bono? В чия полза?

То не бяха заглушавания на GPS-а на самолета на самоотвержената sales manager-ка на „Файзер“ и „Райнметал“, Урсула фон дер Лайен, то не бяха дронове, пратени да „тестват“ Полша...

Сега и копоите, пуснати да ни „досготвят“ по медиите.

Да се осъзнаем, хора!

Или руснаците са толкова слаби, че „не могат една Украйна“ да завладеят и няма защо да се разпалваме Трета световна война; или пък просто не искат да я завладяват и проблемът действително е НАТО на руските граници и правата на руснаците в източната част.

Но не може и двете да са верни. Просто не може.

(От фейсбук)