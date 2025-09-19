Приличаща в началото на антируски проект, войната в Украйна се превърна в антиевропейски

Америка се отдръпва, ЕС се разпада с несъстоятелните лидери в един разединен съюз

Политическата дейност в днешния западен свят все по-малко прилича на арена за сблъсъци на държавници. И все повече на третокласна сцена за психически разстроени актьори-любители, обсебени от краткосрочни лични интереси и комплекси, на партийни най-много двуходови интрижки. Но от продукцията им растат нерационални и разрушителни последствия.

Такъв е ефектът в областта на икономиката, сигурността и международните отношения. Потърпевшата от делата им публика с все по-голяма тревога проумява, че взимащите важни решения всъщност следва да взимат хапчета. Дори да лъжат като зрели хора и опитни измамници не могат. Лъготят по детски, бръщолевят елементарни за разобличаване измислици.

Тези дни официалните полски власти ореваха света, че страната им е нападната от руски дронове, а един от тях ударил селска къща. На многократно показаните снимки обаче и юноша бледен забелязва, че пораженията са от друго. С тези "доказателства" за руска агресия поляците се обърнаха към ООН. Там само около 20% от страните-чланки им се вързаха.

Myśl Polska: „Вече се знаеше, че в къщата е попаднала ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Но продължиха още няколко дена да лъжат, опитвайки се да постигнат от поляците "ментално послушание". Полското правителство лъже обществото с цел да увеличи враждебността към Русия и Белорусия.“

По същия повод полският политилог Марчин Паладе провел изследване в социалните мрежи: Само 12% от хората са приели за верни официалните твърдения, че руски дрон е повредил къща; 46% категорично са ги нарекли лъжливи; 23% са направили иронични забележки към властите.

Полша е на предния фронт в противопостовянето на НАТО и ЕС срещу Русия, там исторически е най-висок процентът на антируските нагласи. Същите информационно-психологически операции за постигане на "ментално послушание" сред населението се провеждат във всички страни от ЕС, но от полския пример се вижда, че резултатите стават все по-скромни.

И у нас се стараят да са в тон с евроатлантическия пропаганден марш. БЛИЦ: „Екшън в Черно море! Във взаимодействие със съюзнически сили неутрализираха безпилотен плавателен апарат.“

Ти да видиш! Громили обекта след разузнаване с въртолет, катер и кораб. Славните ВМС го унищожили едва на някакви си 80 км източно от Варна. Всичко това на фона на напрежението в източната част на НАТО! След съответното разрешение на началника на отбраната. Къде без него! Но... дронът си е бил повреден. Странно е защо в тая героично- комична история героите и дописниците не казват чии е бил дронът и защо са го гръмнали преди да се разбера този интересен факт. Ако е бил руски щяха да опищят орталъка, което идва да покаже, че май е от друга държава. Не дай боже да е бил натовски.

В ЕС страните стават все по-единни. Испания, Франция, Италия, Гърция и Унгария са блокирали предложението на Брюксел за въвеждане на нови визови ограничения за руски граждани, според гръцкото издание Pronews. Гледат си сметката. Например в Гърция средният руски турист оставя около 1300 евро за ден, което е над два пъти повече от разходите на британски турист.

Berliner Zeitung: „ Президентът на Полша Навроцки преди първото си официално посещение в Берлин поиска от Германия 1,3 трилиона евро репарации за ВСВ. За щети, причинени на Полша от нацистите.“ Сега се оказва моментът за разбутване на стар спор, вече решен според Берлин.

Промените в настроенията и поведението на лидерите на повечето страни в ЕС са показателни за разногласията и паниката сред тях. Наред с тенденцията всеки все повече да се грижи главно за себе си и да злобее спрямо околните. С ужас взеха да осъзнават, че приличаща в началото на много изгоден антируски проект, войната в Украйна се превърна в предимно антиевропейски.

Без активното и разностранно съучастие на САЩ в измъкването от блатото, в което се навряха. Там и ще си останат да затъват все повече. До голяма степен сега и в близките години са зависими от решенията на Доналд Тръмп. Лесно е да се предвиди обаче, че на почти всички от тях той има зъб заради близостта им с душманите му демократите в САЩ.

От които еврочиновниците са грижливо подбирани и прокарвани в горните етажи на властта. Програмирани да слушкат и покрадват от държавите си. Станали почти машини за поръчки без никаква харизма. Дори и да са имали, са я загубили. Множество дами шестват по върховете и в Брюксел, в почти никоя не е останало забележимо количество женско очарование.

Еврофукльовците се отриват покра Тръмп като ловджийски кучета в краката на стопанина си: „Кажи, татенце, кого да подгоним, кого да олаем! Но първо ти гръмни по страшния Путин, заплаши го поне с юмрук!“ До земята се снишиха след като той настоя веднага да наложат вторични санкции на Индия и Китай, също веднага да спрат да купуват руски петрол и газ.

Отделно на Китай да наложат мита в размере от 50 до 100 процента! И чак тогава да го дърпат за ръкава да налага нови санкции на Русия.

Politico: „Това би довело до ръст на инфлацията в Европа и ще подкопае икономиката на ЕС. Пълна забрана за доставки на руски енергоносители ще засили американските амбиции за разширяване на износа на втечнен газ. Демонстрация на готовността на Вашингтон да използва уязвимостта на Европа за своя геополитическа полза, - казва министърът на енергетиката на Литва Вайчунас.“

При това евронатовците си знаят, че дори и да тръгнат на такъв огромен риск, няма никакви гаранции, че Вашингтон ще ги последва. Но ще опитат. Посланието им към европейците остава старото: „Победата над Русия е напълно възможна, стига много силно да я поискате!“ Вече се очертава скоро да обявят за победа над Русия на основание, че тя не е завоювала цяла Украйна, а само част от нея.

В Лондон направо облизват Тръмп при посещението му. Като някой по-старши крал от Чарлз III, белким склони да вкара кралството му на масата за преговорите за новото устройство на света. Едва ли. Вашингтон има огромна нужда от известна стабилизация в света, за оглед на хегемонията си, а Лондон и другите в ЕС - от хаотизация, за да отдалечат своята геополитическа катастрофа.

Старият световен ред се спомина. Липсват гръмко обещаваните ползи - международното право не се наложи, демокрацията не разцъфтя по света, разпространяването на ядрено оръжие не спря. Съперничеството между великите държави се изостри.

RealClear Defence от 18. 9.: „Бившият съветник на Тръмп Стив Банан коментира причините за убийството на Чарли Кърк: Те са на три нива. Първото е антифашизъм. Трансджендърни радикали, които служат нещо като пехотинци. Второто ниво са радикализирани военнослужещи, преминали обучение, работят с антифашистите и ги обучават. Третият, горният слой, са хора, които опитват да разрушат страната - финансисти, мрежа от глобалистски финансисти и други, които използват ситуацията, за да разпалят гражданска война тук, в САЩ.“

Това е положението там, то диктува поведението на Белия дом. Америка е в процес на болезнена и опасна преориентация. Масовото злорадство сред демократите и техните привърженици в САЩ след убийството на Кърк показва степента на заразата в общество, което масово поддържа разрушително сили.

Тръмп пред NBC News с мнение за

Джордж Сорос: "Лош човек, следва да е в затвора".

На фона на стратегическата устойчивост на Русия и пренасочването на САЩ към вътрешни проблеми и Тихоокеанския регион, Европа е континент в политическо безвремие. Америка се отдръпва, ЕС се разпада. С несъстоятелните лидери в един разединен съюз.