Камион прегази пенсионерка във Варна

Заради фаталния инцидент спряха временно движението по натоварена улица

Пенсионерка на 74 години загина, след като бе прегазена от камион на ул. “Мир” във Варна. Тежкият инцидент станал в 8:55 часа днес на локалното платно към бул. “Левски”.

В близост до мястото няма пешеходна пътека, предстоят процесуално-следствени действия за изясняване на фактическата обстановка и образуване на досъдебно производство срещу водача на товарния автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна. Оттам допълниха, че пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

Заради катастрофата пътят бе затворен временно, а маршрутът на автобусите по линия 209 за “Почивка” бе променен - след спирка “Дубровник” те продължават по бул. “Левски”.