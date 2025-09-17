Катамаранът ще плава до остров "Света Анастасия" и през зимата

Романтици ще посрещат 2026 г. с "мезето на капитана"

Започна сезонът на сватбите

Катамаранът "Бургус" ще пътува до остров "Света Анастасия" и през целия декември, до началото на идната година. Вече има много запитвания на желаещи да посрещнат Новата 2026 - та на късчето земя сред морето, в романтична обстановка, като истински островитяни. Това съобщи пред Труд news Павлин Димитров, управител на „Света Анастасия“.

В момента пък е сезонът на сватбите. Много двойки се вричат във вярност именно на остров "Света Анастасия" и тържествата на щастливите младоженци, роднините и гостите им, ще продължат чак до края на октомври.

И тази година сезонът тук бе много силен, обясни управителят Павлин Димитров. Освен традиционните миди на тенекия, с които туристите се посрещат на брега, вече има и нов любим специалитет за посетителите.

Това е салата от майсторски приготвен чироз, който на острова вече са кръстили с името - "мезето на капитана".

В момента „мезето на капитана“ се закупува готово, но в най - скоро време, рибарите от близкото селище Ченгене скеле ще започнат да доставят риба на майстор - готвача и дори ще му дадат допълнителни съвети за рецептата.

Фарът и покоите на фаропазача също представляват голям интерес за летовниците, които с удоволствие слушат интересните истории за спасени от корабокрушение морски съдове. За поредна година подводния парк на острова също привлече много гмуркачи, а малкият плаж тук, е с шезлонги и си има специален бар с напитки.

Само преди ден, в храма на късчето земя сред вълните имаше важно събитие. Висши духовници от Българската и Гръцката православна църква, кметът на Бургас Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов, посетиха остров Света Анастасия. В обиколката участваха Сливенският митрополит Арсений, Пловдивският митрополит Николай, Негово Високопреосвещенство Йеротей III – митрополит на островите Лимнос и Св. Евстра.

Гостите останаха изключително впечатлени от богатата история на острова. Според преданията, на това място е съществувал гръцки манастир.

Доказателството е запазената плоча, датирана от 1772 година, която свидетелства за строителството на манастирския комплекс. Църквата на острова е била неразделна част от него.

Високопреосвещените духовници се събраха за обща молитва в храма – за неговото съхранение, за всички поклонници и за благоденствието на самото свято място.