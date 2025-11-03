Клиенти търсят пари от туроператори за пропаднали пътувания до Москва

Партньорите отказват да върнат взетите суми

Резервацията е направена преди 24 октомври

Клиенти вече си искат парите от български туроператори за спрените екскурзии до Русия. Това коментира Екатерина Додова, управител на “Еуфория травел”. Те са били записани за посрещане на Нова година в Москва, но след забраната на Европейската комисия, пътуването е анулирано и потърпевшите настояват за пълно възстановяване на сумите, обясни тя. Част от туристите са платили само депозит, а други - цялата сума.

Същевременно партньорите на туроператорите, които организират пътувания до Москва и Петербург отказват да връщат парите, защото резервацията е направена преди 24 октомври 2025 г., когато влиза в сила решението на ЕК, и казват, че екскурзията за Нова година ще се осъществи. Същото посочиха и от офиса на “Турските авиолинии”, с които се извършват полетите от София с прекачване в Истанбул до Москва.

“Оценяваме ситуацията. Забраната е валидна за резервации, направени след 24 октомври. Нямаме резервации, направени след 24 октомври”, коментираха от представителството на “Турските авиолинии” за България. От авиокомпанията засега нямат решение дали ще възстановяват суми.

Проблемът засяга 16 български туроператори, които имат подготвени групи за Русия, каза Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма”. Само една фирма има 20 групи, уточни тя. Едновременно с това има групи и с Air Serbia, с Emirates, които се надяваме да възстановят обратно сумите, защото най-голямата тежест ще бъде за туроператорите, защото ние по директива трябва да възстановим цялата сума за пътуването в 14-дневен срок”, обясни Илиева.

От организацията вече са изпратили писмо до Министерството на туризма да се търсят варианти за компенсации с оглед възстановяването на парите на клиентите. От Министерството на туризма съобщиха, че ще съберат бранша и авиокомпаниите във връзка с проблема.

С 19-ия пакет от санкции срещу Русия, ЕС въведе пълна забрана на туроператорите да предоставят всякакви търговски услуги за пътувания. Това включва не само пакети, но и спомагателни услуги като визова помощ или продажба на билети, а наказанията за нарушаване на европейските регламенти са изключително сериозни - глоби до 1 млн. лв. и дори затвор. Предвид това, че новите ограничения влязоха в сила незабавно, без гратисен период, се наложи туроператорите спешно да анулират пътуванията до Русия.