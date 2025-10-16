Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста Благомир Коцев. Мярката "задържане под стража" остава непроменена.

Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

Според мнозинството в съдебния състав в първоначалните си показания Диян Иванов подробно описва дадените му от Коцев указания как да събира средства. За показанията на Иванов от 2 октомври съдът посочи, че те не са опровергаващи предходните, а са само за лична, негова защита. Също така обоснованото предположение, че Коцев е извършил това, за което е обвинен остава, като за това свидетелстват както показанията на Иванов, така и на Пламенка Димитрова.

В определението пише също, че Коцев все още е кмет на Варна, и макар и под домашен арест би могъл да повлияе на разследването, информира БТА.

Решението е постановено при особено мнение на един от членовете на съдебния състав - съдия Андрей Ангелов. Според Ангелов на Коцев трябва да бъде наложена мярка "подписка".