Кои са страните в Европа, които печелят най-много от международните туристи?

Според Световния туристически барометър на ООН, Европа е посрещнала 125 милиона международни туристи през първите три месеца на 2025 г.

Това е увеличение с 2% в сравнение със същия период на 2024 г. и с 5% в сравнение с данните отпреди пандемията за същия период. Посещенията на международни туристи също са се увеличили с 5% между януари и март 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г.

Най-новото проучване на Световната туристическа организация към ООН проследява кои страни печелят най-много чрез туризъм и кои са най-посещаваните дестинации в началото на 2025 г. В Южна Средиземноморие, Европа, туристите са се увеличили с 2%, което отразява нарастващото търсене на пътувания извън сезона до някои дестинации.

Централна и Източна Европа също отбелязаха 8% увеличение на броя на посетителите в сравнение с 2024 г., особено в балтийските дестинации.

Въпреки това, общият брой на посетителите в този подрегион все още остава малко под нивата, наблюдавани през 2019 г.

Литва (+21%), Малта (19%), Латвия (16%), Финландия (+15%) и Испания (+6%) отчитат най-голямо увеличение на международните туристи сред дестинациите в ЕС през първите три месеца на годината.

За разлика от това, Люксембург, Ирландия, Швеция и Белгия отчитат по-малко международни туристи, пристигащи в тези страни в сравнение с 2019 г.

Кои страни от ЕС печелят най-много от туризма?

Въпреки тези положителни тенденции в международния туризъм, експертите са загрижени за икономическите фактори, включително по-слабия икономически растеж, високите разходи за пътуване и увеличението на тарифите.

Това са трите основни предизвикателства, които биха могли да повлияят на международния туризъм през 2025 г.

Според проучване на експертната група на UNWTO, една четвърт от анкетираните очакват, че търговското напрежение може да окаже влияние върху резултатите в туризма в близко бъдеще.

И все пак, Испания, вторият по големина източник на доходи от туризъм в света, отчете 9% ръст на разходите на посетителите между януари и февруари, в сравнение със същите два месеца през 2024 г. Това следва значителен ръст от 16% през 2024 г.

Франция отбеляза 6% ръст на приходите от международен туризъм, докато Дания отбеляза 11% ръст през първото тримесечие на 2025 г.

Гърция, Италия и Португалия също отчетоха 4% ръст на печалбите от туризъм през този период.