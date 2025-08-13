Колко опасни са горските пожари и как можем да предотвратим влошаването им?

Пожарите в Европа стават все по-големи и по-опустошителни горски пожари, както и все по-чести. Континентът е обзет от рекордни жеги, а хората ще трябва да се адаптират и да се научат как да се предпазят.

Колко смъртоносни са горските пожари?

Горските пожари директно убиват стотици хора по света всяка година. Въпреки че може да изглеждат апокалиптични, броят на смъртните случаи е далеч по-нисък от този при наводненията, които убиват хиляди, както и от горещите вълни, които убиват стотици хиляди.

Но когато вземете предвид дима, цената, която хората плащат, нараства бързо. Според последното проучване замърсяването на въздуха, идващо от горските пожари, убива изумителните 1,5 милиона души всяка година. Токсичните изпарения могат да достигнат толкова далеч, че струи дим от австралийските горски пожари са заплашили Южна Америка, докато димът от канадските пожари, които редовно задушават градове в САЩ, е замърсил въздуха в Европа.

Какво причинява горски пожари?

Много неща могат да предизвикат горски пожар: природни причини като мълния, повредена инфраструктура като свалени електропроводи или неглижираното поведение на хората. Опустошителните пожари през последните години са били предизвикани от пушачи, хвърлящи фасове, туристи, които не са успели да запалят лагерни огньове, и дори подпалвачи, умишлено атакуващи природата.

Но дали тези искри се превръщат в малки пожари или бушуващи пламъци, зависи от времето. Пожарите се нуждаят от горещо, сухо гориво, за да горят, и се разпространяват допълнително при силни ветрове.

Как климатичните промени влияят на горските пожари?

Замърсяването с изкопаеми горива е затоплило планетата с около 1,3°C, повишавайки риска от продължителна жега, която превръща горите и пасищата в лесно запалими места. В някои региони, като Средиземноморието, глобалното затопляне подхранва сушите, които изсушават буйната зеленина.

Учените са установили, че подобни промени са направили горските пожари по-вероятни – в някои случаи удвоявайки вероятността от екстремни метеорологични условия, които спомагат за разпространението на пожарите.

Влошават ли се горските пожари?

Дори докато планетата се е загряла, площта, опожарена от пожари, е намаляла. Това е така, защото хората са превърнали природата, която преди е горяла свободно, във ферми или градове – през последните десетилетия главно в Африка – които спират разпространението на пламъците. Последните модели установяват, че промените в земеползването и други човешки фактори са свили изгорената площ с 19,1% от 1900 г. насам, докато климатичните промени са я увеличили с 15,8% – което води до малък спад от 3,3% като цяло.

Ще станат ли по-чести горските пожари?

Очаква се условията за свирепи пожари да се влошат с нагряването на планетата. Два отделни индекса за пожароопасното време прогнозират постоянно увеличение на броя на дните с висока пожарна опасност с повишаване на температурите, установи скорошно проучване.

До края на века се очаква общата изгорена площ да се увеличи с 40% дори при оптимистичен сценарий за намаляване на замърсяването с въглерод, според отделно проучване. В най-лошия случай тя се очаква да се удвои.

Как можем да се адаптираме към горските пожари?

Опасността, която горските пожари представляват за хората и имуществото, може рязко да намалее чрез по-добро управление на земята. Това може да включва създаване на противопожарни прегради за спиране на разпространението на пожар, спиране на ново заселване на места, предразположени към пожари, и дори изпращане на стада кози в изоставени земеделски земи, за да пасат обрасла растителност.

На някои места пожарникарите изпробват техниката на умишлено изгаряне на земя, за да избегнат натрупване на гориво, което би могло да доведе до катастрофални пожари – дългогодишна практика на коренното население в Австралия и Северна Америка, която европейските пожарни експерти започват да възприемат.

Как мога да остана в безопасност по време на горски пожар?

Ако живеете на място, където има риск от горски пожари, съставете план, преди да се случи бедствието. Това може да включва определяне на безопасни маршрути и близки заслони, както и опаковане на аварийна чанта. Някои пожарни служби препоръчват създаването на безопасна зона около дома ви, която е без листа и запалими материали.

Експертите казват, че трябва да напуснете незабавно, ако властите ви кажат – или ако домът ви е в опасност, дори и да не сте получели предупреждение. За да избегнете дима, дръжте прозорците затворени и използвайте респираторни маски.