Колко реалистично е да изригне вулкан на Балканите

Районът на Балканския полуостров не е имал вулканична активност от около милион години

Геологът Драган Милованович каза, че скорошното вулканично изригване в Камчатка е често срещано явление в Тихоокеанския вулканичен пояс и че има малка вероятност подобни събития да се случат на Балканския полуостров.

Милованович заяви пред Танюг, че има мнение, че вулканичното изригване в Камчатка е причинено от земетресение, случило се преди това в този район, но, както каза, той смята, че вулканичното изригване не е пряка последица от земетресението.

„Вулкан, който, разбира се, е имал своите изригвания, и то експлозивно, като се има предвид, че съдържа вода, е често срещано явление за този район. Той принадлежи към така наречения Тихоокеански огнен пръстен, вулканичен пояс, където също има големи земетресения, разбира се, и вулканични изригвания. Той е спал дълго време, дълго време е бил тих. Някои хора смятат, че изригването се е дължало на това земетресение, но аз лично мисля, че не е било. Едно изригване изисква много енергия и много време, за да се създаде тази лава или магма в дълбините и да се придвижи към повърхността“, подчерта той.

Според него, районът на Балканския полуостров не е имал вулканична активност от около милион години и следователно възможността за такава активност в бъдеще намалява.

„Повечето геолози в този район съжаляват, че тук няма вулкан, който да го изпита. Факт е, че в този район вече няма вулканична активност, последната е била преди около милион години и с течение на времето възможността това да се случи намалява. С други думи, хората в Сърбия не трябва да се страхуват, но винаги трябва да сме внимателни и подготвени. Може би не точно за вулкани, но със сигурност за земетресения“, каза Милованович.

Както той обясни, земетресенията са възможни на Балканите, защото Африканската плоча постепенно се приближава към Евразийската тектонична плоча, върху която се намират Балканите.

„Земята е неспокойна планета и е добре, че е такава. Има 12 големи плочи. Ние сме на Евразийската плоча, която се разделя малко, а Африка ни гони и ни дърпа надолу. Между тях е Средиземно море, което бавно изчезва, защото Африка го избутва към Европа. Именно заради това избутване се натрупва огромно количество енергия, която се освобождава или като земетресение, или като вулкан. В този смисъл и ние, тъй като сме в сянката на събитието, сме имали и вярвам, че ще имаме земетресения, но с много по-малка интензивност“, каза още Милованович.