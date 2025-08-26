Концерт на Теодосий Спасов открива сезона в Русенската опера

"Музика и светлина" е посветен на Денят на Съединението

Братя Мангасарян гостуват с комедиен спектакъл на 4 септември

Новият сезон на Русенската опера ще бъде открит с концерт с участието на виртуоза на кавала Теодосий Спасов. Това съобщи Лилия Морале от културната институция в крайдунавския град. Концертът "Музика и светлина" ще се състои на 4 септември и е посветен на Деня на Съединението - 6 септември.

Спасов ще бъде на сцената с хора и с оркестъра на Русенската опера. Диригент ще е Владимир Бошнаков, а публиката ще чуе фрагменти от знакови произведения на българските композитори Панчо Владигеров, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и Теодосий Спасов.

В концерта ще участват и солистите на Русенската опера Цветелина Василева, Александър Крунев и Добромир Момеков, народната певица Цветина Маринова и музикантът Николай Кръчмаров (зурна).

"Музика и светлина" е тържество на българската музика и дух - своеобразно пътуване през историята и богатството на националното ни изкуство. С този концерт Русенската опера поставя началото на новия си сезон, обещавайки поредица от значими културни събития", обясни Морале.

Комедийният спектакъл „За вредата от образованието, културата и изкуството“

На същата дата – 4 септември ще има още едно интересно събитие в Русе - в 20 ч. на сцената на Летния театър популярното трио Братя Мангасарян ще провокира русенци и гости на града с комедийния мултимедиен спектакъл „За вредата от образованието, културата и изкуството“. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе.

„Зюмбюл“ (Силвестър Силвестров), „Кулю“ (Владислав Петров) и „Среброто“ (Александър Сано) ще представят един спектакъл, пълен с ирония и интелектуални провокации към съвременните обществени ценности, който обещава да разтърси публиката от смях, размисли и парадокс. Текстът, музиката и сценичната адаптация са на Братя Мангасарян, а консултант на постановката е Теди Москов.

С много хумор, самоирония и театрален абсурд спектакълът поставя под въпрос „светата троица“ на обществения прогрес – образованието, културата и изкуството, разглеждайки ги в неочаквана, провокативна светлина. Публиката ще види уникална комбинация от театър, видео, музика и стендъп комедия, която не само ще разсмее, но и ще накара зрителите да се замислят за парадоксите и противоречията на съвременния свят.