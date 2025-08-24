Художникът Добрин Вътев представя 15 платна

За юбилея си, в галерия "Неси"

Художникът Добрин Вътев представя своите "сънувани пространства", отбелязвайки 50-годишния си юбилей. С изложба в галерия „Неси“, творецът ще зарадва публиката с 15 ювелирни творби. Вътев разказва, че е рисувал картините повече от година.

Експозицията носи заглавието „ПолуАбстрактно – сънувани пространства“ и ще бъде открита на 26 август.

Декоративни елементи и фрагменти от познати мотиви се преплитат, изграждайки нови светове – брегове, кораби, природни форми, пречупени през призмата на въображението.

„Тази изложба е много различна, например от последната, която направих. Тук залагам на многопластова изразност – на декорация и елементи, които могат да се докоснат и усетят, да създадат усещане за присъствие,“ споделя авторът.

Художникът разказва, че творческият процес за него е дълго пътешествие – всяко платно е преработвано многократно, докато достигне хармонията на личното му чувство за естетика и колорит.