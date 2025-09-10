Глухоняма художничка нарисува Лили Иванова върху стена в София

Глухоняма художничка сътвори цветен портрет на естрадната прима Лили Иванова върху фасадата на стена в София.

Това разказа Мирослава Велева-Радева, която е заснела кадри от самия творчески процес.

"От три дни наблюдавам една жена, която рисува на нашата улица – точно до входа на подземните гаражи. Днес реших да я поздравя за красотата, която създава, и тогава разбрах, че е глухоняма. Втория път, когато минах, не устоях – спрях и я загледах. Тя не просто рисуваше. Тя се наслаждаваше. Всяко движение на четката, всеки пласт боя, всеки детайл беше като молитва. Бавно, търпеливо, смирено, с усмивка", разказва Радева.

По думите ѝ е много погрешно е, че обществото нарича такива хора „не-валидни“.

"Всъщност те често са най-валидните. Те са душите, които чрез тишината, болката или ограниченията си успяват да събудят сетива, недостъпни за повечето от нас. Те ни показват, че истинската свобода не е във физическото тяло, а в духа. Че радостта не е в съвършените условия, а в отдадеността към творчеството", коментира Радева.

Вестта за лика на Иванова в столицата бързо достигна и до самата певица. Тя публикува кадрите на Радева и написа:

"Благодаря от цялото си сърце на талантливата, млада художничка Ваня Кръстева, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София! Благодаря за чудесния разказ и на г-жа Мирослава Радкова! Здраве, щастие и любов!".