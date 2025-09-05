2 000 изпълнители участват във фестивала „Синия Дунав“ на Видин

Международният фолклорен фестивал „Синия Дунав“ във Видин за шести път ще обедини пъстротата на българския фолклор и народно творчество, представени от самодейни състави и индивидуални изпълнители от цяла България и международни фолклорни групи.

Очаква се в трите фестивални дни- 5, 6 и 7 септември, на откритата сцена пред видинската художествена галерия „Никола Петров“ в Крайдунавския парк, участие да вземат над 2 000 самодейци. Представителите на различни фолклорни области на България и гости от Унгария, Сърбия и Румъния, ще представят своето майсторство чрез музика, танц и песен, съобщи заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова.

Фестивалът се открива официално тази вечер, 5 септември, а от сутринта в крайдунавския парк работят творчески работилници, занаятчийски базар. В рамките на трите фестивални дни на занаятчийския базар ще може да се види голямо разнообразие от ръчно изработени сувенири, бижута, предмети за домакинството, и всичко това е обединено от любовта на творците към българската шевица и традиция. Интерес за посетителите на фестивала ще предизвикат и щандовете с фермерските продукти от местни мандри, земеделски производители и винари.

Тази вечер от 20 часа ще е официалното откриване на фестивала с хоротека на открито, в която участие ще вземат български и румънски самодейни танцови състави.

На 6 септември, когато отбелязваме 140 години от Съединението на България, фестивалната програма ще включва празничен концерт на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“и изложба на народни носии.

Вечерта в празничния ден, самодейци от Унгария, изпълнения на Николай Славеев и гайдарския състав „Войводите“, ще зарадват публиката и ще я докоснат с унгарските народни традиции и фолклор, и с магията на Родопите. Организитарите на фестивала по-случай празника ще раздадат над 500 български знаменца.

В почивния 7 септември, в рамките на фестивала, на откритата сцена на Художествената галерия за първи път ще гостува Ансамбъл „Чинари“, който ще представи самостоятелен концерт -спектакъл „Ние, българите“. В програмата ще се включат и самодейци от съседна Сърбия.

Видинският държавен куклен театър е подготвил за най-малките участници две представления на открито -„Дядовата ръкавичка“ и „Ревливата принцеса“, а за любителите на вкусните народни гозби ще работи работилницата на Баба Дешка.

Международният фолклорен фестивал „Синия Дунав“ се утвърждава в последните години като една от културните прояви с международен мащаб и особена национална значимост, които помагат да се съхрани националния ни български дух чрез народното творчество. Той събира на едно място представители на различни култури от поречието на река Дунав, а мисията му е да ги обедини чрез голямата им любов към фолклора.

Организатори на фестивала са Община Видин и Event Masters. Входът е свободен.