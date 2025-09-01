Легендата за Кула, Вида и Гъмза „оживя“ на площада във Видин

Грандиозен шоу-спектакъл, посветен на легендата за сестрите Кула, Вида и Гъмза, заслужи аплодисментите на публиката в неделната вечер във Видин.

На откритата сцена, пред една от емблемите на дунавския град Стамбол капия, Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав“ изнесе впечатляващ концерт.

Продукцията представи съвременни творчески решения, изградени върху основата на фолклорните традиции от Северозападна България. Идеята на спектакъла е свободна интерпретация на една от най-популярните за района легенди – историята за трите сестри Вида, Кула, Гъмза, която бе представена в три музикално-танцови картини.

Първите две интерпретират моменти от сватбения обредно-празничен цикъл, пресъздавайки символично сватбите на двете сестри Кула и Гъмза, а третата интерпретира идеята за жертвоприношението – вграждането на Вида в строежа на твърдината „Баба Вида“, като символ на здравина, устойчивост и благоденствие.

Стотици зрители се насладиха на пъстрата палитра от сценични костюми, народни носии, традиционни български ритми, хореография и както професионалното, така и дълбоко емоционално изпълнение на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, който заслужено бе дълго аплодиран след края на спектакъла.

Събитието бе реализирано по проект „Легендата за трите сестри – фолклор и традиции от Северозапада“, финансиран по програма „Нематериално културно наследство“ на Министерство на културата от Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“ към едноименния Общински културен институт.