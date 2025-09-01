Завърши поредното издание на средновековния фестивал „БъдинЪ“

Автор: Ирена Данаилова, Труд news, Видин
Изкуства
Във Видин завърши двудневното тринадесетото издание на средновековния фестивал „БъдинЪ“.

Фестивалът е сред утвърдените събития, които Община Видин организира всяка година в последните дни на месец август. По традиция фестивалът се провежда в средновековния замък „Баба Вида“. 
Тазгодишното издание започна с посрещане на участниците под звуците на каба гайда.

В двора на „Баба Вида“ се разиграха военни действия между славяни, българи и византийци.

Публиката стана свидетел на пленяването на славянски воин, проникнал в лагера на българите, на последвалите преговори между славянския княз и българския хан, които довеждат до сключването на съюзен договор с цел създаване на българската държава.

Историята продължи с разказ на живо на героична битка срещу византийците, завършила с победа за славяно-българския съюз. 

За първи път в програмата на фестивала бяха включени и нови елементи: хвърляне на аркан и въртене на бич – похвати, използвани от древните българи.

Спектакълът „Скрижалите на Тангра“ на Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“ предизвика голям интерес сред посетителите. Представлението бе своеобразно пътешествие назад във времето, което по един неповторим и въздействащ начин разкри бита и обичаите на нашите предци.
Първата вечер на средновековния фестивал завърши с факелно шествие, което озари лятната сцена на „Баба Вида“. 

В 13-то издание на средновековния фестивал се включиха представители на Сдружение „Съвет по туризъм - Свищов“, Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“, както и Сдружение „Сердика Етерна“-София.

В неделния ден фестивалът завърши с анимация за деца – състезания и загадки. Организаторите бяха подготвили за публиката възстановки на военни дуели, военни команди и поздрави от Средновековието. 

