Международен хоров конкурс събира във Варна участници от Европа и Азия

Участници от девет държави от Европа и Азия ще се включат в Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“, който ще се проведе от 11 до 14 септември във Варна. Майсторството на съставите от Сингапур, Индонезия, Турция, Испания, Италия, Унгария, Естония, Полша и Румъния ще оценява 5-членно международно жури, съобщиха от Община Варна, която е организатор на конкурса.

Програмата му ще започне с ефектно делифе на участниците и поднасяне на венци и цветя пред паметника на патрона на Националното училище по изкуствата – Добри Христов. В чест на 150-годишнината от рождението на именития композитор в събота ще има форум, в който ще участват състави от училището. В четвъртък вечерта във Фестивалния и конгресен център неговият представителен духов оркестър ще открие конкурса под палката на Любомир Александров. В концерта ще участва и детски хор „Добри Христов“ с диригент Галина Станишева.

Участниците в конкурсната програма ще се представят в петък в Юнашкия салон, разпределени в три категории - еднородни, камерни и детски хорове, а вечерта ще изнесат концерти на открити сцени на входа на Морската градина и пред храма „Св. Николай Чудотворец“. В съботната вечер, след церемонията по награждаване на победителите, от 20:00 до 21:30 часа лауреатите ще пеят на централния пл. „Независимост“, а в неделя от 11:00 до 13:00 часа ще има концерти и в Делта планет мол.

Всички прояви са при вход свободен, а целта е да се популяризира хоровото изкуство от различни епохи и стилове сред децата и младежите.

Варненското издание на форума започва през 1975 г., когато се основава Международния майски хоров конкурс. От 1982 г. той носи името на основателя на българската хорова школа - композиторът Георги Димитров. От 1989 г. конкурсът е член на организационния комитет на Международния конкурс „Grand Prix Europe“, който връчва Голямата награда на Европа за хорово пеене. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо, Дебрецен, Тур, Варна, Толоса, Марибор и Юрмала.