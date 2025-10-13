Непоказвани творби на Георги Лечев в арт галерия „Вежди“

15 подбрани картини от личната колекция на семейството

Творец от най-висок ранг, влюбен в синьото, описва го Вежди Рашидов

Утре вечер от 18 часа в галерията на Вежди Рашидов, носещата неговото име, се открива “Път в синьо”- изложба в памет на Георги Лечев. В модерното вип арт пространство на ул. “Симеоновско шосе” 97 к в София ще бъдат подредени 15 от най-характерните творби на известния автор, които за първи път ще бъдат показани пред публика. Картините са подбрани от личната колекция на семейството специално за тази изложба.

Големият български художник Георги Лечев ни напусна на 8 май тази година. “Път в синьо” разкрива великолепния рисунък на твореца, който обожаваше този цвят и го пресъздаде по неповторим начин в платната си. Ето как го описва Вежди Рашидов: „ Георги Лечев е един от големите художници на нашето време! Изключителен творец от най-висок ранг, влюбен в синьото на синьото море, в бялото на белите чадъри, майстор на талантливите натюрморти, украсяващи не само масата, на която обичаше да седи на Траката, но и носещи колорит в душата му и сътворени с любов.”

Георги Лечев /1949 - 2025/ е роден на 30 октомври 1949 година във Варна. Завършва графика във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Той е един от най-ярките представители на съвременната българска живопис, има повече от 100 изложби у нас, в Европа и по света, носител е на престижни награди и отличия.

Елитната арт галерия “Вежди” отвори врати на 1 октомври 2021 година и вече се утвърди като любимо място за ценителите на изкуството. В арт пространството на бул. “Симеоновско шосе” 97к в София Рашидов показва както свои произведения, така и творби на доказани майстори на изкуството, а освен това дава поле за изява на обещаващи млади таланти.