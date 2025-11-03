Срещи отвъд времето на две поколения артисти

Официалното откриване е на 5 ноември

Нова изложба в Софийската градска галерия



Изложбата “Дечко Узунов /Динко Стоев. Състояния” ще бъде представена на 5 ноември в галерия “Дечко Узунов”, филиал на Софийска градска художествена галерия.

Това е трета експозиция, част от програмата “Срещи отвъд времето” на ХГ “Дечко Узунов”. В основата на тази поредица стои идеята творчеството на Дечко Узунов да бъде в диалог с изкуството на съвременен автор. За настоящото издание е поканен живописецът Динко Стоев.

“Слънчогледи”, Динко Русев.

Той получава възможността да разгледа колекцията от ателието на Дечко Узунов, да направи подбор на творби на художника и да обмисли с кои свои произведения ще ги обедини в настоящата изложба. В процеса на общуване и работа изплуват и се очертават няколко творчески посоки - автопортрет, пейзаж и композиция.

Автопортретите на Дечко Узунов са поставени в диалог с творба от серията “Захапка” на Динко Стоев. Друг паралел е потърсен чрез съпоставянето на серия акварели - природни пейзажи, създадени в последните години от живота на Дечко Узунов, които са в диалог с творба от серията “Слънчогледи”.

На пръв поглед двамата автори изглеждат като несъвместими, с коренно различни изобразителни подходи, но и двамата са свързани с едно постоянно образно осмисляне на света. Характерно за тях е и неизменният стремеж към предаване на различни психологични състояния.

“Захапка”, 2019 г. Динко Русев

Тази изложба не цели противопоставяне или сравнение, а кани към едно различно, задълбочено и многопластово осмисляне на творчеството им, казват от екипа на галерията. Динко Стоев е значима фигура в съвременното изкуство на българската художествена сцена.

Завършва Художествената академия, специалност “Живопис”, при проф. Иван Кирков. Специализира по програма на Британския съвет в Колежа по изкуствата в Бат, Великобритания, носител е на националната награда “Захарий Зограф” (2018) и е имал множество самостоятелни изложби в България и в чужбина. Той е преподавател в Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” в София. Работите му са част от колекции на Националната художествена галерия, Софийска градска художествена галерия и частни колекции в няколко държави.