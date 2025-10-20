Българска фотографка с отличие от световен конкурс

Кадърът “The Falconer” стана хит в социалните мрежи

През 2019 г. представи своята първа самостоятелна изложба

Цвети Делийска с награда от Siena Awards в Италия

Фотография на известната българска фотографка Цвети Делийска получи международно признание: кадърът “The Falconer” бе отличен с награда от престижните Siena Awards и бързо обиколи социалните мрежи у нас и по света.

“Мили хора, с гордост споделям, че моята фотография “The Falconer” бе отличена в престижния международен конкурс Siena Awards - едно от най-значимите събития в света на фотографията, което ежегодно събира най-добрите автори от цял свят в Сиена, Италия”, съобщи новината Делийска в социалните мрежи.

Портретът на Анани Любенов и неговата вярна орлица Хуба бе отличен в категория “Хора” - сред изключително силна международна конкуренция. Това признание е не само лична чест, но и доказателство, че фотографията е универсален език, който надскача граници, култури и езици, коментираха от екипа на фотографката.

Siena Awards (Siena International Photo Awards) е сред най-престижните конкурси за фотография в света. Създаден с мисия да превърне тосканския град Сиена в световна столица на фотографията, той събира хиляди професионалисти и любители от десетки държави. Журито се състои от международни експерти - фотографи, редактори и куратори, които оценяват творбите по най-високи професионални стандарти. Отличените произведения стават част от престижна изложба в Сиена и ежегоден фото каталог, а събитието се съпътства от фестивал с изложби, лекции и срещи.

Цветелина Делийска е един от утвърдените фотографи в България, който комбинира документалната чувствителност на фотожурналистиката с артистичния поглед към портрета. Вече над 20 години снима сватби, портрети и семейства, а творчеството є е отличавано от редица международни организации. През 2019 г.

Цветелина представи своята първа самостоятелна изложба със сватбена фотография, а през годините участва и в множество колективни експозиции. Освен активно снимащ фотограф, тя е и съорганизатор на Международния форум за професионални фотографи и видеографи в България, както и обучител и лектор в майсторски класове.

