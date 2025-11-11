Маестро Йордан Камджалов: Отказах всички високи постове в България, ако напусна родината - ще остана трайно в Италия

Световноизвестният диригент маестро Йордан Камджалов състави нетипично послание до своите приятели, с което загатна, че е възможно скоро да напусне родината.

"Ако напусна пак България, да знаете, че съм трайно в Италия, и то в Рим. Велико е - история, дух, култура, гениалност, бъдеще. Да. Те също имат огромни проблеми, но… Последните десетина години са били обсъждани с мен най-високите постове в родината: Главен диригент на Софийска Филхармония, главен диригент на Симфоничния оркестър на БНР, министър на културата (пряк “шеф” на повечето колеги). Отказвал съм винаги. Винаги съм отговарял - “обичам колегите, но нямам интерес към постове в България”. И сега бих отговорил по същия начин", обяви той.

И допълни, че според него диалогът между хората е поставен на огромно изпитание.

"Цялото общество страда и губи от това, което е подготвяно сякаш системно от генерации. Дишам и творя така, както искам точно там, където са стъпвали голяма част от моите големи учители, които приех за такива още като дете - Микеланджело, Рафаело, Моцарт, Вагнер, Пучини, Верди, Галилей, Леонардо, Лист… Хората, които правеха само невъзможното и немислимото. Щастлив съм в това пространство", посочи Камджалов.