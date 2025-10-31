„Форми на паметта“ - съвместната изложба на Вежди Рашидов и Васил Стоев

Художникът Васил Стоев и скулпторът Вежди Рашидов откриха съвместна изложба „Форми на паметта“ в галерия „Готи“ в Пловдив.

"Винаги е любопитно, а може би и съществено, как се осъществява изложба за двама. Има формална причина, но основното е съмишленост в избора, което би трябвало да се предаде и на нас – публиката. Bсе пак нека да подчертаем – едно поколение, едновременно и значимо присъствие в значим период в българското изкуство, близки отношения към същността, посланията и начина на боравене с художествения език и художествената форма, независимо от различните изразни средства", каза във встъпителното си слово изкуствоведът и директор на Градска художествена галерия в града под тепетата Красимир Линков.

Той посочи, че няма да прави изящен анализ на личностите на двамата автори, но не може да не се изкуши да тълкува посланията им.

„Паметта е един вид настояще, защото се осмисля тук и сега. Всяко останало разбиране е история, а ние не живеем в нея. Разбирам в случая извървения път, срещите с хора, пътешествията с моделите, възторзите и разочарованията и всичко, всичко, което оставя по една малка бръчка и един бял косъм по косата и брадата на артиста“, смята Линков.

За Вежди Рашидов той подчерта, че публиката се възхищава на изкуството на артист от световна величина, среща се с чувствителната гражданска съвест, допусната до неговите съмнения и страсти.

Допълни, че на първо място рисуването и правенето на скулптура са духовни изживявания за автора.

„В този си образ той е специален дори за себе си. Когато работи, той прави дисекция - духовна и пластична, за да направи видими невидимите връзките на личността с другите. Раздробява и размества формата, раздвижва повърхностите, разменя пропорциите, акцентира върху ракурсите, нарушава баланса и създава неповторима иконография. Магията на този процес властва във всяко едно пространство, в което попадат работите му“, каза Линков, цитиран от БТА.

Той изтъкна, че визуализира драмата на своя живот с познатия патос, характерен за неговото слово - сложно, издълбоко, с наличието на едно разтърсващо откровение, разкрива, че човекът и неговата болка живеят един живот.

„Oт фигуралното към абстрактното и към духовното се развива живописта на Васил Стоев. Кое е по въздействащо – спокойните естетски плоскости или богатите колоритни изблици? Мисля, че балансът между тях определя специфичния език на художника. Интелектуална, силно обърната към един чувствителен вътрешен мир, от който блика хармония, колоритен блясък, оптимизъм и стремеж към съвършенство е неговата живопис. Художественият факт е продукт на лично преживяване, на споделена възхита от съвършената част на света“, отбеляза шефът на галерията.

По думите му приказно-метафоричните сюжети, изградени с богато въображение постепенно се стопяват в богата колористична гама, изградена с чувствен жест, сред изящно изваяни в единна тоналност живописни фонове. „Притежавайки разнопосочни артистични умения, Васил Стоев непрекъснато усъвършенства технологията и живописната си техника, и я превърна в език на естетски внушения, способни да влияят на разума на високо ниво, което се очаква от човека“, каза Линков.

Скулпторът Вежди Рашидов благодари на Красимир Линков, на художника Васил Стоев и на домакините от галерия „Готи“ – Ирена и Георги Ганчеви. „Тази хубава, кокетна галерия - такива са и парижките галерии - кокетни, топли, уютни и приятни. По-важно е какво има в галерията. Така е в живота. Качеството е важно. И ако това е пътят, това е много добре. Добре за хората, които ценят изкуството“, каза Рашидов пред гостите.

Художникът Васил Стоев благодари на домакините и подчерта, че идеята за съвместната изложба тази вечер е тяхна. „Те помогнаха и я осъществиха“, каза той и изказа благодарност към изкуствоведа Красимир Линков за прекрасните думи.

На събитието присъстваха зам.-кметът Пламен Панов, общественици, галеристи, художници и много почитатели на авторите.