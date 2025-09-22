Евгени Минчев показва „Анатомията на залеза“ в Пловдив

Нова изложба в града под тепетата на 25 септември

Пиар и благотворителят събира 11 платна в проекта „3111“

Заглавието „3111“ е всъщност неговият ватмански номер

Лорд Евгени Минчев е готов с картините за своята изложба в Пловдив, която ще се проведе в офиса на агенция за недвижими имоти Galardo – официалното откриване е на 25 септември. Това е вторият им съвместен проект а EVGENI, както подписва произведенията си авторът, ще покаже най-новата си картина „Анатомия на залеза“.

Там с разтърсваща искреност е обрисувал залязваща балерина, през чиито одежди прозира скелетът - силата, която я изоставя и очите, които не искат да угаснат. Сред платната са още абстрактна рисунка на трамвай номер 7, който лорд Минчев е карал 6 години за софийско жителство. Заглавието на изложбата „3111“ е всъщност неговият ватмански номер. Вероятно в колекцията ще бъдат включени и двете му интерпретации на яйцата Faberge били на почет в руските имперски фамилии.

Картина, на която се смята, че е изобразен приятелят на Евгени - Карло.

Междувременно лорд Евгени Минчев подготвя картини за друга пловдивска изложба на 27-ми ноември в галерията на прочутия Ангел Гешев. На огромно черно платно вече се довършва „Арфата“, за която говорят, като за един впечатляващ обект на развитието на автора.

Пиар и благотворителят, който е и дългогодишен автор на „Труд news” рисува вече две години, а това ще бъде третата му самостоятелна изложба. От ателието на артиста към клиенти и ценители вече са отпътували стотици платна, повечето дарени с цел благотворителност. Десетки от творбите му са притежание на аристократични британци, посещаващи събитията му в Лондон, сред които и грандиозният Британско-български бизнес бал, който тази година ще се проведе на 12 октомври.

Анатомия на залеза“ - смята се, че е черпил вдъхновение от Алисия Алонсо.

Творбата му „3111“, вдъхновила заглавието на изложбата

Картина, вдъхновена от Faberge