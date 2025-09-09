Големите композитори, певци и поети на Бургас ще заблестят в уникален концерт. Той ще се проведе в сърцето на Морската градина – в Летния театър.

Любимите на поколения песни, които ще прозвучат, са създадени по музика на Стефан Диомов, Георги Найденов – Гого, Константин Ташев и Иван Коларов, и с поезията на Недялко Йорданов, Ваньо Вълчев, Пейо Пантелеев, Христо Фотев, Петя Дубарова и Иван Ванев.

"Песните на Бургас" ще бъде на 14 септември, от 19:30 ч. , обясниха организаторите от Община Бургас. Във великолепния спектакъл, с който морският град ще почете своите бележити творци, зрителите ще чуят Симфоничния оркестър и бенд, под вещото ръководство на бургазлията маестро Георги Милтиядов, чието дело са и новите аранжименти.

"Това ще бъде концерт за всички бургаски автори, ще се чуят песни, които са създадени в Бургас през годините. Ще е много разнообразен, направен е с много любов", каза пред Труд пews, композиторът Стефан Диомов.

"Предстои една музикална разходка във времето с едни от най-красивите български песни. Публиката ще чуе емблематичните „Момчето, което говори с морето“, „Не остарявай, любов“, „Телефонна любов“, „Моето мъжко момиче“, „Нощ над града“, „Хълмът с лудата трева“, „Имало в Бургас“, „Здравей, как си, приятелю?“, „Бургаски вечери“ и много други", разкриха още организаторите на събитието.

На сцената ще излязат Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Панайот Панайотов, Ева Найденова, група „Петте сезона“, Дани Огнянов, Марияна Добрева – Велева, Вениамин Димитров и Виктория Главчева.

Водещи на концерта ще са Мина Илиева, Георг Киряков и Теодор Каракачанов, които ще запознаят публиката с историята на всеки от авторите, родени на бургаския бряг.

Събитието е със специалното участие на актьора Димитър Маринов., който вече обяви, че ще пребивава в красивия и романтичен град край морето.

Сценарият е на маестро Стефан Диомов, режисьор е Радой Николов, а събитието е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 година.