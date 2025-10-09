Маестро Диомов с коледен спектакъл в Бургас

Коледен спектакъл подготвя известният бургаския композитор Стефан Диомов. По думите на организаторите, концертът ще се превърне в символ на мечтите и стремежа към по-добър и мирен свят. Името на спектакъла е „Дано, дано, дано!“, по сценарий и режисура на маестро Диомов, със съпровод на щрайх оркестър към Държавна опера – Бургас и диригентството на Георги Милтиядов.

Събитието е сред избраните с конкурс, по новия проект "Бургас - пристан зелен на изкуствата". Общината на морския град спечели проекта, в който е вплетена метафора на поетесата Петя Дубарова, а финансирането по ПВУ, и с приноса на кметството, е в размер на 2,3 млн. лв.

Месец декември обещава да е особено вълнуващ с нова концепция и за отпразнуване на Никулден.

Освен спектакъла, подготвян от маестро Диомов, ще има още много събития, обединени в инициативата „Коледна сцена под звездите“. Всички те ще на площад „Тройката“, което ще се превърне в атрактивно място за ценители на музикалното и сценично изкуство от цялата страна.

Част от избраните продукти в новия проект, са разширени и обогатени версии на традиционни събития, други, като Коледния концерт, са напълно нови, съобщиха от Общината в морския град.

Сред новите събития е иновативен филмов конкурс „Бургас извън сезона“, който ще даде възможност за изява на млади творци. Предстои мащабен концерт-спектакъл в края на февруари, който ще преплете музика, литература и визуално изкуство.

БХГ „Петко Задгорски“ и Регионалният музей , участват в проекта със събития, които имат принос и в опазване и съхраняване на културното наследство. Галерията ще организира изложба „Сънувам морето“ със съпътстващи събития: лекции, арт ателиета, поетичен спектакъл, а музеят е основният мотор на

Празниците на любителското изкуство, които ще са в началото на март.

В рамките на „Бургас – пристан зелен на изкуствата“, ще бъде изработена Стратегия за развитие на културата – ключов документ, свързан с подготовката на града край морето за Европейска столица на културата през 2032 г.