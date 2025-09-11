Арт галерия Vejdi озарена от „Острови на светлината“ на Васил Стоев

Арт галерия Vejdi открива в 18:00 часа на 18 септември 2025 г. /четвъртък/ изложбата „Острови на светлината“ на Васил Стоев.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97 к в София ще бъдат показани 17 от най-новите творби на известния автор.

Васил Стоев е един от най-талантливите съвременни български живописци. Неговите творби са с ярък колорит и оригинален рисунък. Ето как известният наш изкуствовед Борис Китанов характеризира творчеството на Васил Стоев:

„Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените. Те са реални, но извън реалното време на многоликото ежедневие. Те са като ловци на изчезнали цветни спомени и съновидения. Звучат като покана за нова съвместна авантюра в менталния свят на автора, озвучен от богатия колорит, защото всяка багра в платната му има звуков еквивалент. Детайли няма, за да не ангажират погледа ни с ненужности. Всичко е обединено в цветните сигли на преживяното, превзели като композиционен елемент далечните брегове на мистичната и екзотична земя на временното спокойствие и често бягство на Васко.

Той е успял с годините да павира свой път и да изгради свой свят, в който колоритът изразява стихията на чувствата му, а използваната на места ограничителна линия я организира под диктовката на разума.

Това е една нова реалност, която не се обяснява, а се съпреживява. .. като музиката.“