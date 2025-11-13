МАЕ повиши прогнозата си за излишък на петрол догодина

Предлагането нараства, търсенето почти не се променя

По-голям излишък на световните петролни пазари през 2026 г. очаква Международната агенция за енергията (МАЕ). Според най-новите данни на агенцията излишъкът ще се разшири до 4,09 милиона барела на ден, тъй като много производители - били те част от ОПЕК+ или не - увеличават добивите, докато растежът при търсенето се забавя.

„Балансът на световния пазар на петрол изглежда все по-нестабилен, тъй като световното предлагане нараства, докато ръстът при търсенето остава скромен спрямо исторически стандарти“, се посочва в месечния доклад на МАЕ за ноември.

МАЕ очаква световните петролни доставки да нараснат с около 3,1 милиона барела на ден през 2025 г. и с 2,5 милиона барела на ден през следващата година, като се предвижда всеки месец да се увеличават с около 100 000 барела на ден.

Това ще доведе до увеличаване на излишъка на пазара през 2026 г. до 4,09 милиона барела на ден, или със 120 000 барела на ден повече, отколкото сочеха прогнозите на МАЕ през октомври, информира БТА.

Очакванията на МАЕ за идната година контрастират с дългосрочните й прогнози, публикувани вчера, според които глобалното търсене на петрол и газ може да нарасне до 2050 година.

Бързо нарастване на предлагането

Световното производство на петрол през октомври е било с 6,2 млн. барела на ден повече, отколкото в началото на годината, като е разпределено приблизително поравно между производителите от ОПЕК+ и тези, които не членуват в организацията, посочи МАЕ.

Саудитска Арабия е допринесла за увеличението с 1,5 млн. барела на ден, докато Русия е увеличила добивите с едва 120 000 барела на ден на фона на санкциите и украинските атаки по руската енергийна инфраструктура.

Въпреки новите санкции на САЩ срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, които „може би ще окажат най-голямо въздействие досега върху световните пазари на петрол“, руският износ „продължава в голяма степен да е без промяна“, смятат от МАЕ.

Агенцията също така повиши прогнозите си за ръст на търсенето с 80 000 барела на ден за 2025 г. и със 70 000 барела на ден за 2026 г., като изтъкна увеличените нужди от суровини за нефтохимическата промишленост.