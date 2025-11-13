Опашка от купувачи за международните активи на "Лукойл"

От Египет до Казахстан, чуждестранните активи на руската петролна компания Лукойл привличат потенциални купувачи, тъй като времето за приключване на сделките, преди американските санкции да влязат в сила, изтича, пише Ройтерс.

Те вече нарушиха дейността на Лукойл в Ирак, на помпени станции във Финландия и в рафинерията в България. С разпадането на империята, правителства и партньори се надяват да грабнат чуждестранните активи на компанията на ниска цена, се казва в публикацията.

Казахстанската държавна компания KazMunayGas проучва възможността за оферта за активите на Лукойл в страната, съобщили два източника на агенцията. Лукойл притежава дял в Карачаганак, едно от най-големите газови и кондензатни находища в света, заедно с Eni, Shell, Chevron и KazMunayGas. Решение за всяко ново партньорство ще бъде взето от участниците в проекта, като се вземат предвид санкциите, според изявление на казахстанското Министерство на енергетиката.

Shell се интересува от дълбоководни блокове на Лукойл в Гана и Нигерия, според два други източника.

В Египет Лукойл е информирал правителството за евентуални планове за продажба на активи, според пети източник, запознат със ситуацията. Лукойл притежава три концесии в Египет.

Молдовското правителство е започнало преговори за национализация на инфраструктурата на Лукойл на летище Кишинев, обяви във вторник директорът на летището Серджиу Спояла.

България се готви да постави под държавен контрол петролната рафинерия на Лукойл в Бургас. Азербайджанската държавна компания Socar и турският Cengiz Holding съвместно подадоха оферта за закупуване на рафинерията преди налагането на санкциите. Турските медии съобщиха тази седмица, че Cengiz възнамерява да продължи със сделката.

Лукойл е изправен пред труден избор, според Сергей Вакуленко, старши сътрудник в Центъра Карнеги Берлин за Русия и Евразия и бивш ръководител на бизнес стратегията в "Газпром нефт". "Ако компанията продаде активите си, приходите могат да бъдат замразени от Министерството на финансите на САЩ", каза той.

Според Вакуленко и Игор Юшков от Финансовия университет към правителството на Руската федерация обаче, забавянето на действията вероятно ще доведе до национализация или замразяване на някои активи.

„Наистина няма смисъл Лукойл да бърза. Ако някои активи бъдат замразени, те ще бъдат замразени. Просто изчакайте конфликтът в Украйна да приключи и тогава може би санкциите ще бъдат облекчени. Това вероятно е по-малкото зло“, каза Юшков.

Лукойл може да се опита да повтори стратегията на Роснефт, като три от рафинериите му бяха прехвърлени под германски контрол през 2022 г. Рафинериите сега се контролират от Берлин, но Роснефт остава техен собственик.

„Или ги продавате сами и се надявате да си възстановите приходите, или се опитвате да запазите собствеността“, каза Вакуленко.