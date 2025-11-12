1000 евро ни делят от стандарта на живот в ЕС

Увеличението на възнагражденията в България е по-бавно, отколкото в повечето държави

Най-много получават в Люксембург

Работим за 1280 евро на месец, а в Германия дават 4500 евро

Българите изостават с над 1000 евро на месец от средното ниво на заплатите в страните от ЕС, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. В България средната заплата за 2024 г. е 15 387 евро, което прави 1282 евро на месец. А средно за страните от ЕС месечното възнаграждение е 3317 евро, или с над 1000 евро повече. В същото време средната заплата в Германия е 4483 евро, или близо три пъти и половина повече, отколкото при нас.

Докато по заплати значително изоставаме от икономически по-развитите страни от ЕС, по цени на храните вече ги доближаваме, а някои основни храни при нас дори са по-скъпи. Според данни на КНСБ, брашното, оризът, прясното мляко и олиото в България са по-скъпи, отколкото в страни като Франция, Германия, Нидерландия и Испания.

Средната заплата в България е най-ниската сред страните от ЕС. Но проблемът е, че тя нараства по-бавно спрямо повечето държави от ЕС. В рамките на две години, през 2024 г. спрямо 2022 г., средната месечна заплата в България е нараснала с близо 30 на сто или с 292 евро. Но в Полша увеличението е значително по-голямо - с 37,2%, или с близо 480 евро за същия период. В Румъния увеличението на средните възнаграждения е с над 40 на сто или с близо 504 евро.

Важно е да видим не само процента, с който нарастват заплатите, а и сумите на увеличението. Защото именно парите, които влизат в джоба, имат значение за работещите хора. Оказва се, че в 14 държави от ЕС увеличението на средните заплати е по-голямо, отколкото в България. В Германия увеличението на средната заплата за период от две години е с 505,50 евро, а в Белгия е с 506 евро. Най-голям е ръстът на възнагражденията, а и на самите получавани заплати, в Люксембург - средно с 706 евро до 6914 евро на месец.

На второ място по покачване на заплатите е Австрия. Увеличението на заплатите там е с 658 евро средно до 4883 евро. Над 500 евро е увеличението на възнагражденията в рамките на две години и в Дания, Ирландия и Румъния. Над 300 евро е увеличението на възнагражденията и в Естония, Хърватия, Литва, Унгария, Португалия, Словения и Полша. Оказва се, че България не догонва тези държави по ниво на заплатите, а изостава още повече от тях. Така разликата в стандарта на живот при нас и в тези държави нараства.

Но има държави от ЕС, в които увеличението на средните заплати е по-малко, отколкото в България. В Швеция възнагражденията са нараснали минимално за две години, но въпреки това са средно 4119 евро на месец. На второ място по най-бавно вдигане на заплатите е Гърция с близо 120 евро увеличение. Но там взимат средно близо 1500 евро на месец. На трето място по най-бавен ръст на заплатите е Италия с 140 евро увеличение. Но там взимат средно близо 2800 евро на месец. Във всички останали държави от ЕС увеличението на заплатите за период от две години е над 200 евро.

България е на последно място в ЕС по средна заплата с 1282 евро за 2024 г. Най-близо до нас са Гърция с 1496 евро, Унгария с 1538 евро, Словакия с 1691 евро и Румъния с 1759 евро.