Цената на газа в Европа падна до 18-месечно дъно

Фючърсите на европейския природен газ, търгувани на нидерландския хъб TTF, поевтиняват с 1,5% към 30,5о евро за мегаватчас (MWh), достигайки най-ниско ценово ниво от май 2024 г., тъй като изобилните постъпления на втечнен природен газ (LNG) и силните потоци по норвежки тръбопроводи облекчиха сезонния натиск върху търсенето на синьо гориво.

Газовите фючърси за първото тримесечие на 2026 г. също се търгуват в ниски нива около 30,63 евро/MWh, а тези за второто тримесечие на следващата година - около 29,26 евро.



Мекото и ветровито време допълнително потиснаха потреблението, докато по-топлото време в Китай води до освобождаването на допълнителни товари на втечнен природен газ за Европа, допринасяйки за по-ниските цени.

Вносът на втечнен природен газ в Европа достигна 101,38 млн. тона през първите десет месеца на годината, което е с 16,75 милиона тона повече от миналата година.

Газохранилищата в ЕС пък са запълнени на 82,31% към 11-ти ноември, според данните на GIA, което е под 93,0% точно година по-рано, но запълняемостта се подобрява, като дефицитът в съхранението вероятно ще се свие до около 10 процентни пункта тази седмица.

Междувременно новите руски удари по украинската енергийна инфраструктура пораждат опасения, че Украйна може все повече да разчита на европейски газ тази зима, което да ограничи едно по-нататъшно поевтиняване на синьото гориво в Европа.