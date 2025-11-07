МВР започва проверки по границите и ГКПП-тата през уикенда

Ще се проверяват български и чужди граждани за невръчени фишове и наказателни постановления

През следващите три дни, до неделя включително, ще се провеждат засилени полицейски проверки в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове и в граничните зони.

"Целта на акцията е да бъдат връчени невръчени електронни фишове и наказателни постановления както на български, така и на чужди граждани. На място ще има възможност за плащане на глобите чрез мобилни ПОС терминали", съобщи зам.-директорът на „Пътна полиция“ комисар Мария Ботева.

Проверки ще се извършват на следните гранични пунктове:

- ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе

- ГКПП „Дунав мост 2“ при Видин

- ГКПП „Кулата“

- ГКПП „Капитан Андреево“

- ГКПП „Драгоман“

Акцията е част от по-мащабна кампания на Пътна полиция. В момента тече първата десетдневка, която приключва на 10 ноември и е насочена към нарушения, извършвани от пешеходци. От 11 ноември започва втора десетдневка с акцент върху поведението на водачите спрямо пешеходците като уязвими участници в движението.

Комисар Ботева уточни, че въпреки тематичните периоди, контролът остава всеобхватен.

„Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, ще носи съответната отговорност“, подчерта тя.