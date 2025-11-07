Шкодата с мигрантите отнесла билборд преди да падне в езерото Вая

Каналджията опитал да избута колата на бургаско семейство

Бясна гонка между коли на Гранична полиция и автомобил, пълен с мигранти завърши трагично в Бургас. В автомобила имало девет души - бегълци от Афганистан. Карал ги румънски шофьор с возилото си - "Шкода". Най-вероятно мъжете са минали границата пешком и през дебрите на Странджа са стигнали до някое от планинските села, където ги е чакал румънеца с колата си.

До село Ясна поляна, бегълците са се движили без проблем. Точно там обаче ги забелязват патрулите на Гранична полиция и се опитват да ги спрат. Започва гонитба. Румънецът натиснал газта и със 160 киломентра в час, карайки като луд, превърнал "Шкодата" в ковчег за повечето от пътниците. Непрекъснатият дъжд, мокрото пътно платно и непознаването на района, се оказали фатални за мигрантите, тъй като водачът на автомобила загубил контрол и всички полетели в пълноводното езеро "Вая", на входа на Бургас. "Шкодата" потънала, шестима от афганистанците са загинали. Оцелелите са трима, успял да се спаси и шофьорът - румънец.

Инцидентът е станал малко преди кръстовището между бул. "Тодор Александров" и ул. "Спортна", разказаха очевидци.

След като се добрал до брега на езерото, румънецът опитал да избяга, оставяйки потопената кола, но бързо е бил задържан.

По данни на полицията, преди да падне в езерото, колата отнесла цял билборд във водата.

От ОД МВР съобщиха, че семейство с дете от Бургас, пътувайки с личния си автомобил, е било буквално на косъм да бъде пометено от Шкодата с мигрантите край КПП "Пода". КПП то е малко преди Ясна поляна. По тази причина полицаите не са направили опит да спрат опасния шофьор там, каза директорът на РДГП Бургас ст. комисар Лъчезар Момчев. Той обясни че в 21:20 ч. в четвъртък гранично-полицейският наряд от Царево е установил лекия автомобил, който отговаря на профила на извозващ незаконни мигранти. Направен е бил опит да бъде спрян със звуков и светлинен сигнал, но водачът е отказал да се подчини.

След това е била задействана процедура с другите служби на МВР за заградителни мероприятия.

Автомобилът с мигрантите се движи много рисково и непосредствено преди неговото спиране, е избутвал движещия се пред него лек автомобил - на бургаско семейство. Това застрашава и сигурността на полицейските служители, коментира още старши комисар Момчев.

Взето е решение да се предпазят невинните хора. Така би се застрашил техният живот, ако бяхме предприели действия.