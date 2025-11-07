Терзиев освободи от длъжност и двама ръководители в НАГ

След като по-рано днес, 7 ноември, столичният кмет Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на София Богдана Панайотова, Столична община информира, че още двама се разделят с постовете си.

Директорът на дирекция „Общински строителен контрол“ в Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране“ арх. Светломир Колев са освободени от заеманите от тях длъжности в рамките на изпитателния срок, съгласно действащото трудово законодателство.

Директорът на дирекция „Мониторинг и контрол“ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание.

"Настоящата информация има за цел да внесе яснота относно настъпилите кадрови промени в Направление “Архитектура и градоустройство” в контекста на снетото от кмета на Столична община Васил Терзиев доверие към Главния архитект Богдана Панайотова. Всички действия са предприети в съответствие с приложимото законодателство и административния ред", допълват от местна управа.

"Столична община продължава да прилага своята политика на прозрачност в управлението и своевременно да информира обществеността за предприетите решения и промени в администрацията, към които има висок обществен интерес", казват още от там.