На първо четене: НС разшири правомощията на особения управител на "Лукойл"

Ще може да извършва абсолютно всички операции на "Нефтохим

НС одобри на първо четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, с които се увеличават правомощията на особения търговски управител на рафинерията "Лукойл" в България.

За гласуваха 130 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, ИТН, нечленуващи в парламентарна група и 1 народен представител от АПС. 71 се обявиха против, а 2-ма от ПП-ДБ се въздържаха.

По-рано, швейцарската търговска къща Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на международните активи на най-голямата частна петролна компания в Русия, след като САЩ я определиха като "марионетката на Кремъл" и заявиха, че „никога“ няма да одобрят сделката.

Промените ще позволят особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., когато влизат в сила санкциите, наложени от САЩ.

Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Наложените санкциите над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите. "Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура", се посочва в аргументите.

Дебатите: приватизация или форсмажор?

При представянето на законопроекта Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало“, един от вносителите, подчерта, че ситуацията е доста динамична след произнасянето на Държавния департамент на САЩ, което е и причина да бъдат предприети бързи действия. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията да може да функционира, изтъкна той. И апелира за разум към опозицията да не бави влизането в сила на законопроекта: "Той трябва да бъде обнародван в "Държавен вестник" възможно най-бързо".

Васил Стефанов от ПП-ДБ отбеляза, че законът е скандален от юридическа гледна точка. "Ще има редица дела срещу България за вреди", предупреди той. "Забраните за разпоредителни сделки са безпредметни", смята депутатът. Според него ще бъде разклатено доверието на чуждестранните ни партньори.

"Направихте достатъчно, а за доверието на международните партньори – да оставим те да преценят, при всички случаи на вас не ви вярваме, защото хронично лъжете", репликира го Станислав Анастасов и подчерта: "Имаме 14 дни като държава след новината от вчера, която дойде от САЩ, и след като "Лукойл“ и компаниите му са започнали вече да ограничават дейността си, особено на рафинериите."

Красимир Манов от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) коментира, че промените нямат нищо общо с немския модел. "За зла ваша участ тя (рафинерията - бел.ред.) е собственост на Руската федерация", посочи той. "Защото държавата собственик е една от петте велики сили, една от най-големите ядрени държави. Да не мислите, че ей така ще национализирате собственост на Русия, мислите ли как ЕС ще реагира, нещата няма да станат по начина, по който смятате", добави депутатът.

Според Искра Михайлова от "Възраждане“ законопроектът цели първо национализация, после приватизация на рафинерията.

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) обвини управляващите, че нямат план. "Тези, които защитават предложението, са само "ДПС-Ново начало“, ГЕРБ мълчат, ИТН мълчат, БСП са в зала само с гражданската квота. Тези текстове не са минавали и през Министерството на правосъдието. Единственото, което искате да направите, е да подарите рафинерията на Пеевски", изтъкна той.

"Много ще се срамувате от това изказване, когато разберете, че въпросните текстове са изпратени на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи – агенция на Министерството на финансите на САЩ) и има положителен отговор", отговори Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), който е сред вносителите. По думите му текстовете не са по-различни от т.нар. "немски модел" - допълнени са с това, че особеният управител може да се разпорежда със собствеността.

Санкциите върху двете руски компании лишават бюджета на Путин с повече от 20% от приходите, това, според мен, може да спре войната, смята Добрев.

По думите на лидера на "Възраждане“ Костадин Костадинов сме в ситуация, в която управляващите от ГЕРБ и ДПС "ще откраднат една многомилиардна компания“. "Създавате особен управител, който влиза в една частна фирма и решава да я продаде, утре може да го направите и с друга частна фирма", посочи Костадинов. Той обяви, че "Възраждане“ ще подадат сигнал в Конституционния съд срещу промените.

Председателят на енергийната комисия Павела Митова (ИТН) коментира, че решението, което вземат в момента, е своевременно. Дали съм на обаждане от когото и да било не е ваша работа, защото вие сте на обаждане от "Единна Русия“, отговори тя на "Възраждане".

Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало“) посочи, че цялата тази криза е вследствие санкциите на американското правителство върху две руски компании. Никой не харесва санкциите, но никой не харесва и войната, подчерта той. "Санкциите имат за задача да спрат войната, макар това до момента да не се е случило, но не означава, че усилията трябва да спрат", допълни Цонев. "От първия ден на войната имаме проблем с тази руска компания", посочи още той.