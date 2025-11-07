Нагла шашма: Продадоха стотици билети за измислен концерт на Миле Китич в Габрово

Трагикомична ситуация в Габрово - стотици граждани се оказаха измамени с концерт на сръбската звезда Миле Китич. Габровци закупили билети, надявайки се да зърнат на живо любимия си изпълнител. Когато дошло време за концерта останали като попарени: зала "Орловец" била заключена, от Китич нямало ни вест, ни кост.

От общината в града са категорични, че нямат нищо общо с организацията на музикалното шоу. Всички измамени закупили билетите си през платформата EpayGo. Цената на един билет била 60 лв.

"Този концерт се рекламираше в Габрово още от лятото! През август закупих два билета за мероприятието, което трябваше да се проведе през октомври. Рекламата вървеше включително по габровското радио. Как човек може да се усъмни, че става дума за измама? Китич наистина е бил в България, само че с концерт в Горна Оряховица. Настояваме властите да разследват случая и издирят виновника, а парите ни да бъдат върнати", разказа потърпевш от наглата шашма.

Самият Миле Китич остана неприятно изненадан от случилото се. Той дори записа видеопослание до своите почитатели, в което казва: "Драги мои, обявено е, че ще пея в Габрово – това е лъжа! Никой не е разговарял с мен, не съм договарял концерт там", каза певецът, който може да се похвали със солидна фенска маса в България.

След разкритията мнозина потърсили връзка с организатора на събитието – фирма, регистрирана на името на Николай Николов. Обещания за връщане на пари били дадени, но до момента никой от потърпевшите не е получил възстановяване на сумата.

„Обадих им се, писах имейли – казаха, че ще върнат парите между 15 и 30 октомври. Вече сме ноември, а парите ги няма,“ казва друг потърпевш – Петър Станев.

За момента не е ясно колко габровци са изгорели с пари. Зала "Орловец" има капацитет от 1800 места.

Районната прокуратура – Габрово се самосезира по случая. Разпоредена е проверка от икономическа полиция, съобщи говорителят на Районната прокуратура – Габрово Людмила Рачева.